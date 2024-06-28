В Дагестане прошли обыски в спортивной школе Нурмагомедова

По данным СМИ, обыски в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале связаны с терактами, произошедшими в Дагестане 23 июня. Информации о задержаниях нет.

В спортивном клубе смешанных единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане в пятницу, 28 июня, прошли обыски в связи с терактами в Махачкале и Дербенте, сообщили российские информационные агентства и Telegram-каналы.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы, проводится проверка документации. "Один из ликвидированных бойцов ранее тренировался в этом клубе", - рассказал собеседник агентства. Источник ТАСС сообщил, что в школе единоборств в Махачкале проходят "оперативно-разыскные мероприятия". Информации о задержаниях пока нет, отметил он.

По данным Shot, правоохранители идентифицировали трех бойцов школы, которые, как предполагается, близко общались с участником терактов в Дагестане Гаджимурадом Кагировым, их могут допросить в ближайшее время. Старший тренер школы и другие спортсмены уже опрошены, у них проверили документы, сказал источник канала.

Силовики проверяют клуб имени Нурмагомедова второй день подряд, пишет Mash. Как утверждает канал, накануне они проверяли документы и телефоны выходивших с тренировок спортсменов и спрашивали, кто общался с Кагировым перед терактом. Полиция также оцепила расположенные поблизости заведения и спортзалы.

Теракт в Дагестане

Вечером 23 июня несколько вооруженных людей одновременно напали на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте. В результате погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Застрелены пятеро нападавших.

По информации СМИ, один из боевиков, участвовавший в теракте и убитый силовыми структурами, - это боец ММА Гаджимурад Кагиров, который проходил тренировочный сбор в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова. Mash и Shot назвали его бывшим воспитанником школы.

Однако бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что напавшие на синагоги и церкви в Махачкале и Дербенте не имели отношения к спортивному клубу его отца. По словам спортсмена, Кагиров лишь "прошел один тренировочный лагерь" в этом зале на протяжении "пары месяцев" в 2021 году.