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Соединенные Штаты Америки и Украина

Досье Deutsche Welle, в котором собраны статьи, видео и фотогалереи об отношениях между США и Украиной.

Все публикации на сайте DW, в которых упоминаются слова и словосочетания "США", "Соединенные Штаты", "Соединенные Штаты Америки", "Украина".

U.S. President Joe Biden, left, and Russia's President Vladimir Putin, right, meet at the start of the U.S.-Russia summit at Villa La Grange in Geneva, Switzerland, Wednesday, June 16, 2021. (Denis Balibouse/Pool Photo via AP)

Комментарий: За "разрядку" Байдена и Путина заплатят Навальный и Украина? 04.11.2021

Белый дом готовится сотрудничать с Кремлем, чтобы заручиться поддержкой России в противостоянии с Китаем. Плата за такое сотрудничество может оказаться очень высокой, считает Константин Эггерт.

Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose the media prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

Байден: Нельзя позволить РФ пользоваться поставками газа в политических целях 30.10.2021

Лидеры США и Германии обсудили на полях саммита G20 в Риме важность выполнения соглашения о поддержке Украины и об обеспечении энергетической безопасности Европы.
26.11.2018, Russland, Kertsch: Dieses Bild aus einem Video der russischen Küstenwache, veröffentlicht vom russischen Bundessicherheitsdienst, zeigt den Vorfall zwischen der russischen Küstenwache und einem ukrainischen Marineboot. Russland zufolge fuhren drei ukrainische Schiffe unbefugt durch russische Hoheitsgewässer, während die Ukraine behauptet, dass eines ihrer Boote von einem russischen Küstenwachschiff gerammt wurde. Foto: AP/Russia's Federal Security Service/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Инцидент в Керченском проливе: эксперт из США о шансах Киева в Гааге 11.10.2021

Нарушила ли Россия одну из конвенций ООН, задержав украинские корабли в Керченском проливе? На фоне арбитража в Гааге эксперт из США объяснил DW, почему ситуация неоднозначная.

File - A view of the gas measuring station Sudzha, just 200 metres from the Ukrainian border, Kursk region, Russian Federation, 13 January 2009. EPA/MAXIM SHIPENKOV/dpa (zu dpa Energie bleibt das Herzstück der Wirtschaftsbeziehungen mit Russland vom 12.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Правительство ФРГ взяло Россию под защиту на фоне роста цен на газ 22.09.2021

В Берлине не видят признаков сознательного нарушения РФ договоров, заявило Минэкономики ФРГ. Администрация США вместе с партнерами в Европе намерена отслеживать случаи возможной манипуляции с ценами на газ.

"Северный поток-2" в предвыборной гонке в ФРГ: почему блок Меркель и "зеленые" спорят из-за трубы 22.09.2021

Консервативный блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель всегда поддерживал строительство "Северного потока-2", несмотря на критику со стороны США, партнеров по ЕС и Украины. Немецкие "зеленые" выступают категорически против этого проекта. Представители этих двух политических сил стали гостями ток-шоу Conflict Zone накануне выборов в германский бундестаг. Одной из тем стал конфликт вокруг "Северного потока-2".
26.2.2020, Chelyabinsk, Russland, The logo of the Nord Stream 2 gas pipeline project is seen on a pipe at the Chelyabinsk pipe rolling plant in Chelyabinsk, Russia, February 26, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Курт Волкер: РФ пытается влиять на Европу через газопровод 12.09.2021

По мнению экс-спецпредставителя США по Украине, то, что Москва пытается влиять на Европу через газопровод, создает угрозы и для Киева. Курт Волкер пригрозил России санкциями, если она будет использовать газ как оружие.
(c) DW-Korrespondentin in der Ukraine Olexandra Indiuchova. Ehemaliger Außenminister der Ukraine Pavlo Klimkin während des DW-Interviews.

Все карты на руках у Байдена. Климкин о визите Зеленского в США 04.09.2021

Каково будущее "Северного потока - 2", минских соглашений, перспективы членства Украины в НАТО? Экс-глава МИД Украины рассказал DW, получил ли Зеленский ответы на вопросы во время визита в США.
United States President Joe Biden, right, makes remarks as he meets with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine, left, in the Oval Office of the White House in Washington, DC Wednesday, Sept.1, 2021. Credit: Doug Mills / Pool via CNP

Зеленский у Байдена. Что об итогах встречи говорят в Украине 02.09.2021

В ходе рабочего визита президента Зеленского в США был достигнут ряд договоренностей, касающихся стратегического партнерства, безопасности и энергетики. Как оценивают их в Украине?
President Joe Biden meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in the Oval Office of the White House, Wednesday, Sept. 1, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Комментарий: Байден поддержал Зеленского, поговорив с ним "по-мужски" 02.09.2021

Несмотря на все пессимистические прогнозы экспертов, первый визит президента Украины Владимира Зеленского в США можно считать удачным, считает Сергей Руденко.
President Joe Biden meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in the Oval Office of the White House, Wednesday, Sept. 1, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Украина и США видят в "Северном потоке - 2" угрозу энергобезопасности Европы 01.09.2021

Вашингтон объявил, что "никогда не признает российской аннексии Крыма". И назвал "Северный поток - 2" угрозой для европейской энергетической безопасности.
20.05.2021 KIEV, UKRAINE - MAY 20, 2021: Ukraine's President Volodymyr Zelensky gives a news conference on his two years in office, at the Antonov aircraft factory. Irina Yakovleva/TASS

"Северный поток - 2": Зеленский будет добиваться от США санкций в отношении РФ 01.09.2021

По словам Зеленского, находящегося с визитом в Вашингтоне, если "Северный поток - 2" "будет работать", Киев обратится к США за гарантиями энергобезопасности.  
Khmelnitskiy Nuclear Power Plant, unit one and two Deutsch: Kernkraftwerks Chmelnyzkyj, Block eins und zwei Date 14 May 2010 Source Panoramio Author alexndm

Компания из США построит энергоблоки Хмельницкой АЭС 31.08.2021

Украинский "Энергоатом" и корпорация Westinghouse подписали меморандум о строительстве пяти энергоблоков Хмельницкой АЭС на сумму до 30 миллиардов долларов.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the German Chancellor (not in picture) give statements ahead of talks at the Chancellery in Berlin on July 12, 2021. (Photo by STEFANIE LOOS / POOL / AFP) (Photo by STEFANIE LOOS/POOL/AFP via Getty Images)

Зеленский у Байдена: что стоит за сдержанностью Вашингтона и чего ждать 29.08.2021

Президент Украины Зеленский долго ожидал визита в США, но Белый дом не спешил. У Киева накопилось много пожеланий Байдену и надежд на него, ряд из которых эксперты считают завышенными.

3165083 08/02/2017 View of the Podil and Troieshchyna neighborhoods in Kiev. Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa

Пять стран создают фонд помощи Украине 25.08.2021

Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария будут вместе бороться с дестабилизирующим влиянием России. Фонд должен начать работу к декабрю.
14. Mai 2019 Bauarbeiten an der Anlandestation in Lubmin Auf dem Gelände des Lubminer Energie- und Technologiestandortes westlich des Industriehafens entsteht die Anlandestation für die Nord Stream 2-Pipeline.

Германия и США ведут переговоры с Киевом о помощи из-за "Северного потока - 2" 23.08.2021

В рамках конференции Крымской платформы состоялась встреча министров энергетики Германии, США и Украины по ситуации вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2".
Der Bundestag mit Bundesadler in der 218. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. (Symbolbild, Themenbild) 25.03.2021

В партии Меркель и оппозиции критикуют сделку Германии и США по СП-2 22.07.2021

Заключая договор с США по "Северному потоку - 2", правительство Германии действовало не солидарно и эгоистично по отношению к другим странам ЕС, считает член либеральной фракции бундестага Рената Альт.
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