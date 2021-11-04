Соединенные Штаты Америки и Украина

Досье Deutsche Welle, в котором собраны статьи, видео и фотогалереи об отношениях между США и Украиной.
Все публикации на сайте DW, в которых упоминаются слова и словосочетания "США", "Соединенные Штаты", "Соединенные Штаты Америки", "Украина".
Консервативный блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель всегда поддерживал строительство "Северного потока-2", несмотря на критику со стороны США, партнеров по ЕС и Украины. Немецкие "зеленые" выступают категорически против этого проекта. Представители этих двух политических сил стали гостями ток-шоу Conflict Zone накануне выборов в германский бундестаг. Одной из тем стал конфликт вокруг "Северного потока-2".