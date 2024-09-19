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США ввели санкции против пяти юрлиц и физлица из РФ и КНДР

Александра Иванова
19 сентября 2024 г.

Санкции США введены против юридических лиц и физлица из России, Южной Осетии и Северной Кореи, помогающих КНДР получить доступ к международной финансовой системе.

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Здание Минфина США (фото из архива)
Здание Минфина США (фото из архива)Фото: Nathan Posner/AA/picture alliance

США включили в санкционный список пять юридических и одно физическое лицо, которые, по данным американских властей, участвовали в механизмах незаконных платежей между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщают в пресс-релизах Госдепартамент и министерство финансов США в четверг, 19 сентября.

В частности, речь идет о двух государственных организациях КНДР - Foreign Trade Bank (FTB) and Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). FTB является основным банком КНДР по обмену иностранной валюты и имеет жизненно важное значение для незаконных финансовых сетей, которые КНДР использует для финансирования своих программ по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет, отмечает Минфин США.

Против KKBC санкции уже вводились в 2009 году за предоставление финансовых услуг в поддержку организаций, которые были идентифицированы как распространители ОМУ, указывается далее в пресс-релизе. "FTB и KKBC продолжают расширять доступ КНДР к незаконным финансовым сетям при содействии Российской Федерации",  - констатирует американское финансовое ведомство.

Под санкции США попали два банка из РФ и Южной Осетии

Другие организации, помещенные властями США в санкционный список, - это имеющий головной офис в Южной Осетии Международный расчетный банк, дочерняя структура "Ростеха" Тимер Банк и ООО "Стройтренд". Также под ограничения попал вице-президент ООО "ЦМРБанк" Дмитрий Никулин.

Американские власти считают, что эти организации и физлицо участвуют в использовании "незаконных финансовых схем, позволяющих КНДР получить доступ к международной банковской системе в нарушение целевых финансовых санкций, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 1718, и запрета на корреспондентские отношения с банками КНДР в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2270".

Введение санкций "разоблачает и разрушает сети, которые способствуют финансированию незаконных программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а также поддерживают незаконную войну России против Украины", говорится на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны Минфин США подчеркивает, что "в условиях растущих потерь на поле боя и углубляющейся международной изоляции Россия становится все более зависимой от КНДР в области закупок оружия и экономического сотрудничества".

 

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