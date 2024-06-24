США, Южная Корея и Япония осудили сотрудничество РФ и КНДР

Военное сотрудничество России и Северной Кореи угрожает миру и стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе, заявили представители США, Южной Кореи и Японии по итогам телефонной беседы.

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония "самым решительным образом" осудили углубление военного сотрудничества России и КНДР, включающее в себя продолжение поставок северокорейского оружия в РФ. Эти поставки "продлевают страдания украинцев, нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе", указывается в совместном заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США в ночь на понедельник, 24 июня.

Военное партнерство РФ и КНДР угрожает миру и стабильности

"Развитие партнерства между КНДР и Россией", о котором свидетельствует подписание "Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" во время визита Владимира Путина в Пхеньян 19 июня, "должно вызывать серьезное беспокойство у всех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, соблюдении глобального режима нераспространения ядерного оружия и в поддержке народа Украины, защищающего свою свободу и независимость от жестокой агрессии России", отмечается в документе.

Вашингтон, Сеул и Токио подтвердили намерение укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности с целью противодействия угрозам для региональной и глобальной безопасности, которые представляет Северная Корея.

Кроме того, в заявлении высокопоставленных представителей внешнеполитических ведомств трех государств по итогам их телефонной беседы отмечается, что обязательства США защищать Южную Корею и Японию остаются нерушимыми. В документе подчеркивается, что путь к диалогу остается открытым, и содержится призыв к КНДР "прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам".

Договор о партнерстве РФ и КНДР

Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне 19 июня подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. В числе прочего он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Путин назвал это соглашение "фундаментальным документом, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед".

После заключения этого договора Южная Корея заявила, что намерена пересмотреть вопрос о прямых поставках оружия Украине. Советник по национальной безопасности страны Чан Хо Чжин 20 июня выразил "серьезную обеспокоенность" и осудил подписание соглашения, а также добавил, что любое сотрудничество, прямо или косвенно содействующее военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совбеза ООН.