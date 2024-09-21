СМИ: Лондон и США хотят тайно разрешить Киеву бить вглубь РФ

Великобритания и США могут разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в РФ, но не объявить об этом вплоть до "первого пуска", пишет The Times.

Великобритания и США могут негласно предоставить Украине разрешение на удары по территории РФ дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщила в пятницу, 20 сентября, газета The Times со ссылкой на западных дипломатов. По данным издания, Лондон и Вашингтон готовы "подписать это решение", но могут воздержаться от публичного объявления вплоть "до первого пуска" крылатых ракет вглубь российской территории.

Как подчеркивает The Times, есть опасение, что предварительная огласка решения о снятии ограничений на дальнобойные удары по РФ "предупредит" Москву, в то время как важно сохранить "элемент неожиданности".

Крылатые ракеты Storm Shadow британского и французского производства уже были поставлены в Украину, но Париж и Лондон ограничили использование этого оружия только в пределах украинских границ, напоминает издание. Вместе с тем Киев добивается от союзников от разрешения на применение дальнобойных ракет, чтобы, в частности, наносить удары по российским военным аэродромам, откуда взлетают российские истребители в направлении Украины.

11 сентября газета The Guardian сообщила, что британское правительство уже приняло решение снять ограничения на применение Storm Shadow по территории РФ.

СМИ: Иран передал России баллистические ракеты

Споры о снятии ограничений для использования Украиной дальнобойных вооружений обострились после того, как в начале сентября Тегеран предположительно передал Москве баллистические ракеты малой дальности. Правительство Ирана опровергло эти утверждения. 10 сентября Франция, Германия и Великобритания ввели новые санкции против Ирана за передачу ракет России.

Европарламент призвал снять ограничения на удары по РФ

Депутаты Европарламента 19 сентября приняли резолюцию, одним из пунктов которой стал призыв к странам ЕС снять ограничения на применение Украиной западного оружия по законным военным целям на территории РФ. Действующие ограничения, убеждены евродепутаты, не позволяют Украине в полной мере реализовать ее право на самооборону и делают страну уязвимой для атак на ее население и инфраструктуру.