CNN: США уменьшили помощь Украине из-за сокращения запасов

Пакеты военной помощи США Украине в последние месяцы стали меньше из-за сокращения собственных запасов Пентагона. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что в случае передачи Киеву всей необходимой помощи обороноспособность самих Соединенных Штатов окажется под угрозой, сообщили собеседники CNN.

В частности, из-за подобных опасений Пентагон попросил Конгресс дать ему больше времени для реализации 6 млрд долларов, предусмотренных на вооружение и оснащение Украины, - доступ к этим средствам может быть закрыт, если их не используют до конца сентября. Это резкая смена курса по сравнению с прошлым годом, когда администрация президента Джо Байдена просила Конгресс как можно скорее одобрить дополнительное финансирование Украины, защищающейся от российского вторжения, отмечает телеканал.

Как указывает CNN, начиная с апреля, пакеты военной помощи Киеву не превышали 400 млн долларов, а стоимость большей части таких пакетов находилась в диапазоне от 125 до 250 миллионов долларов. Уменьшение помощи связано в том числе с темпами производства, которые недостаточны для одновременного снабжения ВСУ и пополнения запасов Пентагона. В особенности это касается артиллерийских снарядов калибра 155 мм и зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщили источники телеканала.

Так, до начала полномасштабной войны РФ против Украины США ежемесячно производили около 15 000 снарядов калибра 155 мм. Сейчас с открытием новых заводов и производственных линий в США производится 40 000 снарядов в месяц. Однако Пентагону все равно потребуется больше года, чтобы достичь своей цели по производству 100 000 снарядов ежемесячно. Процесс наращивания производства идет по графику, но он займет годы и потребует новых мощностей, расширения фабрик и желания Конгресса выделить деньги, объяснили собеседники CNN.