FT: ЕС может предоставить Киеву до 40 млрд евро кредита

Окончательная сумма кредита Киеву может составить от 20 до 40 млрд евро и будет определена Еврокомиссией, пишет FT.

ЕС готовится предоставить Украине до 40 млрд евро новых кредитов до конца года - независимо от участия США. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила британская газета The Financial Times (FT).

Окончательная сумма может составить от 20 до 40 млрд евро и будет определена Еврокомиссией после консультаций со странами-членами, указали источники издания.

Для принятия решения по этому плану достаточно поддержки большинства государств Евросоюза, единогласное решение не требуется. Таким образом снимается угроза, что симпатизирующая Москве Венгрия может заветировать проект.

При этом речь идет о плане "Б" - альтернативе плану "А", предложенному в июне "Группой семи" ("большой семеркой", G7).

План "А"

План "А" предполагал, что Киеву будет выделен кредит в размере 50 млрд долларов (45 млрд евро), который будет погашен за счет предстоящих доходов от замороженных российских госактивов на сумму около 260 млрд евро. Их большая часть хранится у Euroclear - бельгийской компании по оказанию финансовых услуг, специализирующейся на расчетах по операциям с ценными бумагами.

США, чтобы обеспечить стабильный поток доходов от обслуживания кредита, потребовали гарантий, которые бы обеспечили длительное замораживание российских активов, большая часть которых находится в Европе.

В Еврокомиссии же предлагали продление всего на 36 месяцев или на пять лет. Однако Будапешт на данном этапе блокирует подобное продление. В Венгрии хотят перенести решение на период после выборов президента США 5 ноября. С этим связана необходимость альтернативного плана.

План "Б"

В рамках плана "Б" в Брюсселе раздумывают над увеличением объема заимствований европейского сообщества и привлечении средств из общего бюджета ЕС.

При этом брюссельские чиновники все же надеются, что в конечном итоге Вашингтон компенсирует траты, пусть и в более отдаленной перспективе, тем самым уменьшив риски ЕС, отмечает FT.

Во время саммита G7 в июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что все страны-члены организации подтвердили готовность выделить до конца года Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов, используя в качестве обеспечения доходы от замороженных в странах Запада российских активов.

Ожидалось, что половину этой суммы Киеву выплатят страны Евросоюза, вторую половину - другие члены G7. Погашать ссуду Киев должен был бы за счет передаваемых ему процентов от замороженных активов Центробанка РФ.