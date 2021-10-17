Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Собор

DIYANET ISLERI BASKANI ERBAS, TWITTER HESABINDAN ACIKLAMADA BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Schlagworte: Ali Erbas, diyanet Wo wurde das Bild aufgenommen?: Ankara Wann wurde das Bild aufgenommen?: 05.09.2020 Bildbeschreibung: Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Das Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch.

Ислам в Турции: что угрожает секуляризму 17.10.2021

Управление по делам религии в Турции становится все более могущественной структурой. Критики говорят о том, что его глава пытается ликвидировать четкое разделение между религией и государством.

Der Kölner Arzt Bastian Kirsch sitzt neben einem Modell des Kölner Doms, das er aus 220 leeren Impfflaschen gebaut hat.

Куда девать пузырьки из-под вакцины? Лайфхак из Германии (фото) 14.09.2021

Утилизация флаконов и ампул - дело непростое, поскольку даже остатки вакцин могут представлять опасность для здоровья людей и окружающей среды. Кельнский врач креативно подошел к решению данной задачи.
28.8.2021, Aachen****Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)verfolgt im Dom einen ökumenischen Gottesdienst für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands. Im Hintergrund (M) steht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

В Ахенском соборе почтили память жертв наводнения 28.08.2021

На экуменическом богослужении, прошедшем в Ахенском соборе в память о жертвах июльского наводнения, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал решительно бороться с изменением климата.
18.05.2015 *** Das historische Rathaus am Prinzipalmarkt fotografiert am 18.05.2015 in Münster (Nordrhein-Westfalen). Foto: Friso Gentsch/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию (фотогалерея) 23.08.2021

23 августа самой многонаселенной немецкой земле исполняется 75 лет. Она была создана после войны в 1946 году на территории британской оккупационной зоны. Что здесь интересного?
Menschen stehen auf dem Freiburger Münsterplatz vor dem Münster. Das Freiburger Münster ist formell eine Kathedrale, da Freiburg seit dem Jahr 1827 Bischofssitz ist. Die Erzdiözese Freiburg wurde am 16. August 1821 von Papst Pius VII. durch die Bulle «Provida solersque» formell errichtet. +++ dpa-Bildfunk +++

Фрайбургский мюнстер - шедевр готической архитектуры (фото) 19.08.2021

В августе у нас появился повод заглянуть во Фрайбургский кафедральный собор - и мы этим поводом, конечно же, прямо сейчас воспользуемся.

Kloster Lüne. Das Kloster Lüne ist ein ehemaliges Benediktinerinnenkloster und heutiges evangelisches Damenstift in Lüneburg Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий (фотогалерея) 08.08.2021

В Люнебургской пустоши вот-вот наступят самые красивые недели года - в середине августа начнет дружно цвести вереск.

Worms, Nibelungen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Worms, Rhein.

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов 01.08.2021

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Ein Printe ist beim Printen Hersteller Nobis mit dem Schriftzug Gruß aus Aachen dekoriert. Mehr als 4500 Tonnen Aachener Printen werden jedes Jahr gebacken. Das Lebkuchen-Plätzchen ist vor allem zu Weihnachten gefragt. In Aachen aber das ganze Jahr. (Zu dpa/lnw: Nicht nur zur kalten Jahreszeit: Aachener Printe hat immer Saison)

Как немцы полюбили пряники 11.06.2021

Ахен гордится своими пряниками - и не зря. Тем более, что это не просто сладость, а культурно-исторический феномен. О нем рассказывает выставка в Ахене.

Menschen genießen im Lustgarten vor dem Berliner Dom die Sonne. +++ dpa-Bildfunk +++

Берлинский собор вновь открыт для посетителей 05.06.2021

Крупнейшая протестантская церковь Германии несколько месяцев была закрыта из-за пандемии.
Das Handout-Foto, das am 30.05.2021 von Downing Street herausgegeben wurde, zeigt Premierminister Boris Johnson und Carrie Johnson im Garten von Downing Street Nr. 10 nach ihrer Hochzeit am Samstag, 29. Mai 2021. (zu dpa Boris Johnson hat geheiratet) +++ dpa-Bildfunk +++

Премьер Великобритании Джонсон "тайно" женился на Кэрри Саймондз 30.05.2021

Церемония бракосочетания прошла без огласки в Вестминстерском соборе. Из-за коронавируса молодые отпразднуют свадьбу будущим летом.
Welterbe Speyerer Dom. Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы 30.05.2021

В воскресенье, 30 мая, после 7-месячного перерыва из-за пандемии в Шпайере вновь откроют для посетителей крипту здешнего имперского собора. Чем интересен этот храм?

В Турции ждут туристов из России, Украины и Беларуси (10.05.2021) 10.05.2021

В Турции действуют жесткие ограничительные меры. Однако на туристов они не распространяются. Их здесь ждут с распростертыми объятьями.
Ein Kran steht an der Kathedrale Notre-Dame.Die Pariser Kathedrale wurde bei einem Feuer am 15. April 2019 schwer beschädigt. Mittlerweile ist der Wiederaufbau voll im Gange. +++ dpa-Bildfunk +++

Реконструкция Нотр-Дама: что не устраивает экологов 15.04.2021

Два года спустя после масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери полным ходом идут работы по подготовке к его реконструкции. Однако то, что планируется, возмущает защитников природы.
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква севернее Альп 08.04.2021

Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейский двор и миква в Шпайере 08.04.2021

В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые построили здесь имперский собор.
The Brandenburg Gate is pictured before Earth Hour in Berlin, March 30, 2019. Picture taken with fish eye lens. REUTERS/Fabrizio Bensch

"Час Земли": гаснут подсветки ведущих достопримечательностей во всем мире 27.03.2021

Акция "Час Земли" проходит по всему миру в 15-й раз. В Германии на время лишатся подсветки Бранденбургские ворота в Берлине и Кельнский собор.

Показать еще