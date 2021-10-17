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Управление по делам религии в Турции становится все более могущественной структурой. Критики говорят о том, что его глава пытается ликвидировать четкое разделение между религией и государством.
Утилизация флаконов и ампул - дело непростое, поскольку даже остатки вакцин могут представлять опасность для здоровья людей и окружающей среды. Кельнский врач креативно подошел к решению данной задачи.
На экуменическом богослужении, прошедшем в Ахенском соборе в память о жертвах июльского наводнения, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал решительно бороться с изменением климата.
23 августа самой многонаселенной немецкой земле исполняется 75 лет. Она была создана после войны в 1946 году на территории британской оккупационной зоны. Что здесь интересного?
В августе у нас появился повод заглянуть во Фрайбургский кафедральный собор - и мы этим поводом, конечно же, прямо сейчас воспользуемся.
В Люнебургской пустоши вот-вот наступят самые красивые недели года - в середине августа начнет дружно цвести вереск.
Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Ахен гордится своими пряниками - и не зря. Тем более, что это не просто сладость, а культурно-исторический феномен. О нем рассказывает выставка в Ахене.
Крупнейшая протестантская церковь Германии несколько месяцев была закрыта из-за пандемии.
Церемония бракосочетания прошла без огласки в Вестминстерском соборе. Из-за коронавируса молодые отпразднуют свадьбу будущим летом.
В воскресенье, 30 мая, после 7-месячного перерыва из-за пандемии в Шпайере вновь откроют для посетителей крипту здешнего имперского собора. Чем интересен этот храм?
В Турции действуют жесткие ограничительные меры. Однако на туристов они не распространяются. Их здесь ждут с распростертыми объятьями.
Два года спустя после масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери полным ходом идут работы по подготовке к его реконструкции. Однако то, что планируется, возмущает защитников природы.
Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые построили здесь имперский собор.
Акция "Час Земли" проходит по всему миру в 15-й раз. В Германии на время лишатся подсветки Бранденбургские ворота в Берлине и Кельнский собор.
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