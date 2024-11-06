Зачем вооружается Сербия? Соседи бьют тревогу

Сербия в последние годы модернизировала свою армию и стала сильнейшим в военном отношении государством на Западных Балканах. Соседи опасаются планов Белграда о построении "сербского мира".

Сербия планирует дестабилизировать ситуацию на Западных Балканах или даже напасть на соседние страны Косово и Боснию и Герцеговину? Президент Косово Вьоса Османи и ее боснийский коллега Денис Бечирович недавно предостерегли именно от такого сценария. Османи заявила в сентябре в одном из телеинтервью, что у Западных Балкан есть надежда на вступление в ЕС и НАТО, "но для этого есть предпосылка: необходимо относиться к Сербии с позиций того, какова она есть: государство-сателлит России, углубляющее с Москвой военное, экономическое и политическое сотрудничество".

Предупреждение Бечировича о территориальных притязаниях Сербии в ходе его выступления в ООН прозвучало еще более настораживающе. "С трибуны Генассамблеи ООН я хотел бы предупредить мировую общественность, что руководство Республики Сербия снова угрожает суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины", - заявил политик 25 сентября в Нью-Йорке.

Сербия вооружается, но зачем?

Фактически Белград уже много лет масштабно модернизирует свои вооруженные силы, закупая современные системы вооружения, среди них французские истребители и российские боевые вертолеты, которые президент Сербии Александар Вучич назвал "летающими танками". Кроме того, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в Белград прибыли китайские системы ПВО. Также появились сообщения о том, что Сербия закупила у Ирана тысячи беспилотников, подобные тем, что Россия ежедневно использует для ударов по украинским городам.

"Ажиотаж вокруг покупок оружия" в Белграде пугает его соседей, писал в 2021 году журнал The Economist. В свою очередь Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что оборонный бюджет Сербии в 2022 году составил 1,3 миллиарда евро, в десять раз превысив расходы Косово на оборону.

Танк M-84 на окраине Белграда (фото из архива) Фото: Thomas Brey/dpa/picture alliance

Военное превосходство Сербии лучше всего иллюстрируется количеством боевых танков: у Белграда их имеется около 250 - больше, чем у всех других республик бывшей Югославии вместе взятых. (Для сравнения: на вооружении бундесвера их 295.) На втором месте в бывшей Югославии - Хорватия, у которой 75 танков, на третьем - Босния и Герцеговина - с 45 танками, за ней следует Северная Македония, у которой есть 31 танк. Ни у Черногории, ни у Косово танков нет.

Вероятно, это одна из причин, по которой небольшие, все еще формирующиеся вооруженные силы Косово, в прошлом году были оснащены турецкими беспилотниками Bayraktar, а в нынешнем - 250 американскими противотанковыми ракетами Javelin. Без этого вооружения, которое успешно использует украинская армия, обороняющаяся от России, независимая Украина больше не существовала бы в ее нынешнем виде.

Опасный проект "сербского мира"

Возникает вопрос, зачем Сербия годами накапливает огромный арсенал оружия, при этом никакой угрозы со стороны соседей нет? Строит ли президент Вучич планы нападения на соседние страны, как предупредила президент Косово?

По крайней мере, именно на это могут указывать заявления, угрозы и определенные действия сербского руководства. Оно пропагандирует проект "сербского мира", несколько уменьшенную версию "Великой Сербии" бывшего президента Слободана Милошевича, и таким образом находит отклик у сербов в Косово и Боснии и Герцеговине.

Президент Сербии Слободан Милошевич (справа), его супруга Мирьяна Маркович и премьер-министр Момир Булатович в 1999 году Фото: picture alliance/dpa

Милошевич, которого обвиняли в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, умер в тюрьме Международного трибунала в Гааге в 2006 году. Чтобы реализовать свою историческую националистическую цель в отношении Сербии - объединить все населенные сербами территории бывшей Югославии - он развязал в 1990-х годах четыре войны, жертвами которых стали более 130 000 человек.

Несколько высокопоставленных чиновников нынешнего сербского правительства служили под началом Милошевича, в том числе нынешний президент Александар Вучич и министр внутренних дел Ивица Дачич. Они оба возглавляли пропагандистский аппарат Милошевича.

Для чего Вучич созвал "Всесербский собор"

В начале июня 2024 года Вучич провел в Белграде так называемый "Всесербский собор" с участием представителей сербов со всех частей бывшей Югославии. На этом форуме, в его заключительной "всесербской декларации", по сути, был сформулирован план "сербского мира". Косово в документе упоминается как "часть Сербии", а Республика Сербская, то есть часть Боснии и Герцеговины, где доминируют сербы, - как "национальный интерес Сербии".

Президент Сербии Александар Вучич выступает на "Всесербском соборе" в Белграде Фото: Darko Vojinovic/AP/dpa/picture alliance

В Германии резко осудили этот документ. Федеральное правительство считает декларацию "Всесербского собора" "вызывающей тревогу и наносящей вред Боснии и Герцеговине, Сербии и всем странам Западных Балкан", говорилось в заявлении министерства иностранных дел в Берлине.

Боснийский президент Бечирович в своем выступлении в ООН так прокомментировал белградскую встречу: "Деструктивная декларация так называемого "Всесербского собора", принятая 8 июня этого года в Белграде, является [...] не просто декларативным актом, а опасным великодержавным документом".

Есть ли угроза войны на Балканах?

Ни одна из соседних стран, которые, судя по всему, являются объектом территориальных притязаний Сербии, не имеет "готовых к войне" вооруженных сил. Без защиты двух западных миротворческих миссий - НАТО в Косово (KFOR) и Евросоюза в Боснии и Герцеговине (EUFOR/Althea) они были бы легкой добычей агрессивного экспансионизма Белграда.

В последние годы беспокойство в Европе несколько раз вызывала концентрация сербских войск на границе с Косово, а также нападение сербского военизированного подразделения на силы безопасности Косово. Подобные нападения вооруженных сербских формирований положили начало войне в Хорватии в 1991 году и год спустя в Боснии и Герцеговине.

Закрытый пограничный переход между Сербией и Косово из-за баррикад, построенных у границы сербскими демонстрантами, 8 октября 2024 года Фото: Visar Kryeziu/dpa/AP/picture alliance

Нынешние военные инциденты, возможно, были пробными шагами со стороны Сербии. Однако реакция США и НАТО была очень быстрой и резкой, и Белград отступил. В августе 2024 года Вашингтон вновь вмешался, на этот раз с участием директора ЦРУ Уильяма Бернса, приехавшего в Боснию и Герцеговину специально, чтобы остановить сепаратистские действия лидера боснийских сербов Милорада Додика.

Он неоднократно инициировал шаги по провозглашению независимости Республики Сербской и вооружил тысячи человек, объединив их в военизированные формирования. Политики в Сараево готовятся к тому, что Республика Сербская может продолжить попытки отделиться. Если это приведет к вооруженному конфликту и боснийские сербы окажутся под военным давлением, вполне вероятно, что для их защиты Белград может послать свои танки в Боснию и Герцеговину.

Нельзя полностью исключить новую войну на Балканах. После победы на президентских выборах Дональда Трампа, совершенно непонятно, как поведут себя США. Кандидатом на пост министра иностранных дел может стать бывший посол США в Германии Ричард Гренелл. А у него, как и у зятя Трампа Джареда Кушнера, есть крупные деловые интересы в Сербии.