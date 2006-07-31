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Фото: Michael Hanschke/ZB/dpa/picture alliance
Фото: Michael Hanschke/ZB/dpa/picture alliance
EUFOR
Международные силы быстрого реагирования Европейского союза.
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Контекст
Зачем вооружается Сербия? Соседи бьют тревогу
Зачем вооружается Сербия? Соседи бьют тревогу
Сербия в последние годы модернизировала свою армию. Соседи опасаются планов Белграда о построении "сербского мира".
Политика
06.11.2024
6 ноября 2024 г.
Влияние России в Боснии: как реагируют в Сараево
Влияние России в Боснии: как реагируют в Сараево
Война в Украине усилила раскол политических элит Боснии, не позволяя ей выработать стратегию борьбы с влиянием Москвы.
Политика
06.12.2022
6 декабря 2022 г.
Бундесвер покинет Боснию в ноябре
Бундесвер покинет Боснию в ноябре
Правительство ФРГ не будет просить бундестаг продлить миссию в Боснии.
24.07.2012
24 июля 2012 г.
Берлин продлил мандат миссии бундесвера в Боснии и Герцеговине
Берлин продлил мандат миссии бундесвера в Боснии и Герцеговине
Правительство ФРГ продлило до конца 2012 года мандат бундесвера в составе миссии "Алтея" в Боснии и Герцеговине, сократив при этом максимальную численность контингента. Окончательное решение примет бундестаг.
02.11.2011
2 ноября 2011 г.
ООН продлила мандат EUFOR в Боснии-Герцеговине
ООН продлила мандат EUFOR в Боснии-Герцеговине
Совет Безопасности ООН продлил мандат международных миротворческих сил EUFOR в Боснии-Герцеговине еще на год. Кроме того, Совет поддержал решение НАТО сохранить присутствие в регионе.
22.11.2007
22 ноября 2007 г.
Европейские миротворцы обеспечили конголезцам свободу волеизъявления
Европейские миротворцы обеспечили конголезцам свободу волеизъявления
Выборы в Демократической Республике Конго прошли в спокойной обстановке. По мнению наблюдателей, немалая заслуга в этом принадлежит европейскому контингенту Eufor, в составе которого 780 солдат бундесвера.
31.07.2006
31 июля 2006 г.
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