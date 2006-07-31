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Солдаты бундесвера в военном автомобиле в рамках миротворческой миссии EUFOR в Боснии и Герцеговине
Фото: Michael Hanschke/ZB/dpa/picture allianceФото: Michael Hanschke/ZB/dpa/picture alliance

EUFOR

Международные силы быстрого реагирования Европейского союза.

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Контекст

МиГ-29 ВВС Сербии

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ООН продлила мандат EUFOR в Боснии-Герцеговине

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