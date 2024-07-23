Мощи "инфлюенсера бога" Карло Акутиса привезли в Берлин

Итальянский подросток Карло Акутис, страдавший лейкемией и скоропостижно скончавшийся в 2006 году в возрасте 15 лет, был причислен Римско-католической церковью к лику блаженных. А 1 июля 2024 года, после того, как папа римский Франциск признал второе связанное с Карло Акутисом евхаристическое чудо, Ватикан объявил о начале процесса его канонизации. Мальчик станет первым святым среди поколения миллениалов.

Сейчас мощи Карло Акутиса привезли в Германию. В воскресенье, 21 июля, реликварий с его сердцем выставляли в мюнхенской католической Церкви святого духа, куда, по сообщению информационного агентства KNA, пришло более 500 верующих. Следующими этапами были баварский монастырь Вельтенбург (22 июля) и берлинская Церковь святого Климента (23 июля). Далее мощи подростка под надзором монаха-францисканца Марко Кабалло доставят в Кельн, где 24 июля их выставят в Кельнском соборе, и Гамбург. Затем их повезут в Нидерланды и Бельгию.

Карло Акутис - глубоко верующий человек и активный пользователь интернета

По словам Марко Кабалло, Карло Акутис был обычным мальчиком, у которого было много друзей, который играл в футбол и на саксофоне, а также любил путешествовать. Однако его отличало то, что он был глубоко верующим человеком. Со дня первого причастия и до того, как стало известно о заболевании, он ежедневно посещал церковную службу, при нем всегда были четки, он читал молитвы по пути в школу, отмечает KNA. Подросток также нередко помогал бездомным и нуждающимся и делал пожертвования, о чем не всегда знали даже родители.

Карло Акутис Фото: Maurizio Maule/IPA/ZUMA Press/picture alliance

Кроме того, Карло Акутис был активным пользователем интернета и увлекался программированием. Он создал несколько сайтов на религиозные темы, включая онлайн-архив с 108 документированными случаями со всего мира, признанными церковью как евхаристические чудеса. По этой причине его прозвали "покровителем интернета" и "инфлюенсером Бога".

Карло Акутис похоронен в итальянском городе Ассизи. После его смерти родители изначально планировали оформить донорство органов мальчика, однако они были сильно повреждены в результате болезни и не подходили для этих целей. Сердце подростка было подарено католической церкви и хранится отдельно в Кафедральном соборе Сан-Руфино в Ассизи. Для останков Карло Акутиса также был сооружен отдельный саркофаг, размещенный в боковом нефе церкви Санта-Мария-Маджоре в том же городе. Сквозь стеклянную вставку в саркофаге видно, что покойный облачен в джинсы, толстовку и кроссовки. Церковь, по данным агентства KNA, стала еще более популярным местом паломничества среди католических верующих.