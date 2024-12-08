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В Нотр-Даме прошла первая после пожара воскресная месса

Александра Иванова
8 декабря 2024 г.

На первом после открытия Нотр-Дама воскресном богослужении присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, 150 епископов и представители благотворительных организаций и их подопечные.

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Церемония открытия Нотр-Дама после реставрации, 7 декабря 2024 года
Церемония открытия Нотр-Дама после реставрации, 7 декабря 2024 годаФото: Ludovic Marin/REUTERS

В ходе богослужения в соборе Парижской Богоматери в воскресенье, 8 декабря, ставшего первой мессой после открытия отреставрированного храма, архиепископ Парижский Лоран Юльриш освятил новый бронзовый алтарь. "Сегодня боль от 15 апреля 2019 года была утолена", - произнес он, подразумевая день масштабного пожара в Нотр-Даме, в результате которого была повреждена значительная часть собора и его внутреннее убранство.

День первого после открытия собора богослужения с претворением хлеба и вина в тело и кровь Христа Юльриш назвал "особым днем, в который собор вновь обрел свое величие так, как этого не видел еще никто". В начале службы архиепископ упомянул также нынешнюю политическую ситуацию во Франции, где недавно правительство ушло в отставку, и произнес молитву "за нашу страну, которая с тревогой смотрит в будущее".

Отмечается, что на мессе присутствовал и президент Франции Эмманюэль Макрон. Кроме того, в богослужении приняли участие около 150 епископов со всей Франции, а также представители около 150 благотворительных организаций и их подопечные - бездомные, больные люди и инвалиды. После богослужения все они были приглашены на совместный обед с епископами.

Как пишет агентство AFP, епископы были одеты в разработанные французским модельером Жан-Шарлем де Кастельбажаком облачения бежевого цвета с мотивом в форме пламени.

Ожидается, что вечером 8 декабря в Нотр-Даме пройдет также первая месса с участием простых прихожан. Места для участия в ней можно было бесплатно забронировать онлайн, и они были распределены в кратчайший срок, указывает AFP.

Нотр-Дам как символ столицы Франции

Нотр-Дам - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году.

До пожара, случившегося 15 апреля 2019 года, собор ежегодно посещали порядка 13 млн человек. Пламя причинило храму колоссальный ущерб: крыша собора обвалилась на две трети, оказались разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов.

По счастливому стечению обстоятельств они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали. Был спасен также терновый венец Иисуса Христа - одна из главных христианских реликвий. От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола.

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