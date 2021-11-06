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Ростов

Город в России.

Районный центр Ярославской области, административный центр Ростовского района. Расположен в 53 км юго-западнее Ярославля, на берегу озера Неро.

SARATOV, RUSSIA - OCTOBER 6, 2021: A close view of barbed wire fencing at the Regional Tuberculosis Hospital No 1 under the Russian Federal Penitentiary Service, its staff charged with abusing convicts. Filipp Kochetkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS1133F9

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о пытках заключенных 06.11.2021

После того как свыше 60 заключенных рассказали о пытках и издевательствах в межобластной туберкулезной больнице №19, делу был дан ход.
04/10/2019 *** Aktivisten Jan Sidorov (links) und Vladislav Mordasov im Gerichtssaal in Rostow am Don

В России освобождены фигуранты "ростовского дела" Сидоров и Мордасов 03.11.2021

Ян Сидоров и Владислав Мордасов были осуждены за акцию протеста в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Они провели акцию с требованием отставки областного правительства.
February 10, 2019. - Russia, Saint Petersburg. - On Sunday, opposition activists rallied in St. Petersburg to demand freedom for political prisoners after a daughter of activist Anastasia Shevchenko died in hospital while her mother was under house arrest. Shevchenko is a member of Open Russia movement, founded by former oil tycoon Mikhail Khodorkovsky, and was arrested in January, accused of cooperation with an organization marked as undesirable and put under house arrest. The Open Russia movement's media service said seven protesters were detained at the protest in St. Petersburg. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд над Анастасией Шевченко: почему Ростов хранит молчание 18.02.2021

Приговор Анастасии Шевченко из "Открытой России" был объявлен в суде Ростова 18 февраля. Активистку приговорили к четырем годам условно. Почему процесс, вопреки международному вниманию, не вызвал резонанса в городе?
Opposition activist Nina Baginskaya waves a historical white-red-white flag of Belarus during a rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus November 8, 2020. REUTERS/Stringer

"Марш мудрости": Лукашенко "отправили" в Ростов 30.11.2020

В Минске прошла ставшая уже традиционной акция с участием пенсионеров. Силовики перекрыли весь центр и препятствовали участникам шествия пройти привычным маршрутом.

16.02.2019, Russland, St. Petersburg: ST PETERSBURG, RUSSIA - FEBRUARY 16, 2019: An ambulance vehicle outside the building of St Petersburg's ITMO University where the floors between the first and the fourth storeys have collapsed. Vladislav Borisov/TASS Foto: Vladislav Borisov/TASS/dpa |

В Ярославской области при пожаре погибли пять малолетних детей 19.10.2019

Общее число жертв пожара в Ростове Великом достигло семи человек, из них пятеро детей в возрасте до 6 лет. Пожар произошел в многоквартирном доме барачного типа.
ROSTOV-ON-DON, RUSSIA - NOVEMBER 25, 2016: A view of the Rostov-on-Don Region Court where a video link with Kiev's Svyatoshin District Court is to be provided for Ukraine's former president Viktor Yanukovych to testify in the February 2014 Kiev mass protest case. Valery Matytsin/TASS |

В Ростове пенсионер осужден на 12 лет по обвинению в госизмене 09.10.2019

Сторона обвинения утверждает, что житель российского приграничного поселка передавал секретные сведения иностранной разведке. При обыске у него нашли два паспорта, 10 коробок из-под телефонов и сим-карты.
Durchsuchungen bei den Krimtataren auf der von Russland annektierten Krim Ort: Kamianka bei Simferopol auf der Krim Datum: 27. März 2019 Tags: Ukraine, Krim, Krimtataren, Russland, Repressalien auf der Krim (c) Lutfie Sudiewa

Арестованных по делу "Хизб ут-Тахрир" крымских татар вывезли в Ростов-на-Дону 30.03.2019

ФСБ России обвиняет свыше двадцати крымских татар в участии в исламистской организации, запрещенной в РФ. Силовики провели массовые обыски в их домах на аннексированном Россией полуострове.
Father Kliment, the head of the Cathedral of Saint Vladimir and Saint Olga in Simferopol, leads a service on February 15, 2019. - The only major Ukrainian Orthodox Church in Russian-annexed Crimea is set to close, its head told AFP, following a historic religious split between Kiev and Moscow. (Photo by STR / AFP) (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Архиепископа ПЦУ Климента освободили без составления протокола 03.03.2019

Адвокат Николай Полозов сообщил об освобождении архиепископа Климента, задержанного в Симферополе при попытке выехать в Ростов-на-Дону к политзаключенному Павлу Грибу.
Taras Stelmaschenko uploaden. Er war im Fall Babchenko ein Verdächtiger, aber heute wurde er freigelassen. Fotograf: Korrespondent I. Burdyga.

В Киеве освободили фигуранта "дела Бабченко" 19.12.2018

В СБУ заявляли, что Стельмашенко в мае 2018 года посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. Доказать эти обвинения не удалось.
3117397 05/31/2017 Director Kirill Serebrennikov at the premiere of Andrei Zvyagintsev's film Loveless. Ekaterina Chesnokova/Sputnik Foto: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/dpa |

Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом 21.02.2018

Судьи не удовлетворили жалобу Кирилла Серебренникова на продление меры пресечения до 19 апреля. Режиссер сообщил, что ездил в Ростов-на-Дону на кремацию тела своей матери, умершей 16 февраля.

Bildnummer: 58191256 Datum: 04.07.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: ROSTOV-ON-DON, RUSSIA. APRIL 24, 2012. A view of Russian Orthodox Cathedral of the Nativity of Virgin Mary. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Reisen Rostow am Don xbs x2x 2012 quer o0 Totale, Landschaft; Stadtlandschaft; gebäude, Kirche

Депутат из Ростова сообщил о гибели плененного в Сирии россиянина 05.10.2017

У депутата ростовской Думы Анатолия Котлярова есть информация "из надежного источника" об убийстве Романа Заболотного, фигурировавшего в распространенном ИГ видео.
21.08.2017+++ An aerial view of the fire in Rostov-on-Don, Russia, Monday, Aug. 21, 2017, which swept through the area leaving scores of people injured and burning dozens of houses. Hundreds of firefighters backed by helicopters were deployed to extinguish the blaze that has engulfed dozens of buildings, according to Russian emergency officials. (Dmitry Zotov, AirGorod.Ru via AP)

В Ростове-на-Дону в результате пожара пострадали 120 домов 22.08.2017

В результате крупного пожара в Ростове пострадали 120 строений, около 100 из них - жилые. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.
Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny und seine Frau Julia nehmen am 26.02.2017 in Moskau (Russland) an einem Gedenkmarsch für den ermordeten Oppositionspolitiker Boris Nemzow teil. Nemzow wurde am 27.02.2015 in Moskau von einem unbekannten Täter erschossen. Foto: Ivan Sekretarev/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Казаки попытались сорвать открытие штаба Навального в Ростове-на-Дону 08.04.2017

Прокремлевские активисты и казаки перекрыли вход в отель, где проходила встреча волонтеров по случаю открытия предвыборного штаба оппозиционера.
Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi

Причиной взрыва в Ростове-на-Дону стал бытовой конфликт 07.04.2017

В Ростове-на-Дону на улице сработало неустановленное взрывное устройство. Один человек тяжело ранен.
Football Soccer - Europa League - PAOK Salonika vs FC Schalke 04 - Round of 32 First Leg - Toumba stadium, Thessaloniki, Greece - 16/02/2017. Guido Burgstaller of FC Schalke 04 scores a goal. REUTERS/Alkis Konstantinidis

"Шальке" разгромил ПАОК в первой игре 1/16 финала Лиги Европы 16.02.2017

Гельзенкирхенцы начали плей-офф с победы 3:0 в Греции. "Боруссия" из Мёнхенгладбаха уступила дома "Фиорентине" со счетом 0:1. "Ростов", "Краснодар" и "Шахтер" свои матчи выиграли, "Зенит" проиграл.
ARCHIV - Der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch, aufgenommen am 22.10.2011 während eines Besuchs in Havanna (Kuba). Der prorussische Präsiden hat nach einem Treffen mit dem proeuropäischen Oppositionspolitiker und Ex-Boxweltmeister Klitschko die Gründung einer Krisen-Kommission angekündigt. Foto: Alejandro Ernesto/dpa (zu dpa 0245 vom 20.01.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Генпрокуратура Украины вызывает Януковича на допрос по делу о госизмене 29.11.2016

Генпрокуратура Украина опубликовала повестки о вызове на допрос экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене. В 2014 году Янукович обратился к Путину с просьбой ввести войска на Украину.
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