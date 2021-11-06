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Город в России.
Районный центр Ярославской области, административный центр Ростовского района. Расположен в 53 км юго-западнее Ярославля, на берегу озера Неро.
После того как свыше 60 заключенных рассказали о пытках и издевательствах в межобластной туберкулезной больнице №19, делу был дан ход.
Ян Сидоров и Владислав Мордасов были осуждены за акцию протеста в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Они провели акцию с требованием отставки областного правительства.
Приговор Анастасии Шевченко из "Открытой России" был объявлен в суде Ростова 18 февраля. Активистку приговорили к четырем годам условно. Почему процесс, вопреки международному вниманию, не вызвал резонанса в городе?
В Минске прошла ставшая уже традиционной акция с участием пенсионеров. Силовики перекрыли весь центр и препятствовали участникам шествия пройти привычным маршрутом.
Общее число жертв пожара в Ростове Великом достигло семи человек, из них пятеро детей в возрасте до 6 лет. Пожар произошел в многоквартирном доме барачного типа.
Сторона обвинения утверждает, что житель российского приграничного поселка передавал секретные сведения иностранной разведке. При обыске у него нашли два паспорта, 10 коробок из-под телефонов и сим-карты.
ФСБ России обвиняет свыше двадцати крымских татар в участии в исламистской организации, запрещенной в РФ. Силовики провели массовые обыски в их домах на аннексированном Россией полуострове.
Адвокат Николай Полозов сообщил об освобождении архиепископа Климента, задержанного в Симферополе при попытке выехать в Ростов-на-Дону к политзаключенному Павлу Грибу.
В СБУ заявляли, что Стельмашенко в мае 2018 года посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. Доказать эти обвинения не удалось.
Судьи не удовлетворили жалобу Кирилла Серебренникова на продление меры пресечения до 19 апреля. Режиссер сообщил, что ездил в Ростов-на-Дону на кремацию тела своей матери, умершей 16 февраля.
У депутата ростовской Думы Анатолия Котлярова есть информация "из надежного источника" об убийстве Романа Заболотного, фигурировавшего в распространенном ИГ видео.
В результате крупного пожара в Ростове пострадали 120 строений, около 100 из них - жилые. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.
Прокремлевские активисты и казаки перекрыли вход в отель, где проходила встреча волонтеров по случаю открытия предвыборного штаба оппозиционера.
В Ростове-на-Дону на улице сработало неустановленное взрывное устройство. Один человек тяжело ранен.
Гельзенкирхенцы начали плей-офф с победы 3:0 в Греции. "Боруссия" из Мёнхенгладбаха уступила дома "Фиорентине" со счетом 0:1. "Ростов", "Краснодар" и "Шахтер" свои матчи выиграли, "Зенит" проиграл.
Генпрокуратура Украина опубликовала повестки о вызове на допрос экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене. В 2014 году Янукович обратился к Путину с просьбой ввести войска на Украину.
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