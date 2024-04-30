В Китае слегка замедлился промышленный рост

Важные проблемы Китая - продолжающийся спад цен на недвижимость, а также растущая задолженность коммунальных властей.

Темпы промышленного роста в Китае замедлились в апреле 2024 года по сравнению с мартом. Об этом свидетельствуют показатели индекса менеджеров по закупкам (PMI), обнародованные государственным статистическим управлением КНР в понедельник, 30 апреля.

В обрабатывающей промышленности КНР индекс PMI, составлявший в марте 50,8, опустился до 50,4. "Это указывает на то, что динамика роста стремительно развивающегося сектора к началу второго квартала несколько ослабла", - поясняет агентство Reuters.

Показатель индекса PMI в 50 является пограничным: уровень выше этой отметки говорит о росте, а ниже - о сокращении. Как следует из данных государственного статистического управления КНР, объем экспортных заказов в стране увеличивался гораздо медленнее, чем ожидалось. В то же время уровень занятости населения продолжил сокращаться.

Аналитики указывают на проблемы рынка недвижимости и внутреннего спроса

Между тем, по мнению аналитиков, актуальные проблемы Китая связаны с продолжающимся спадом на рынке недвижимосте, сокращением внутреннего спроса, а также растущей задолженностью коммунальных властей, "которая пошатнула доверие домохозяйств и инвесторов и омрачает экономические перспективы", напоминает Reuters.

Китай установил целевой показатель роста своего ВВП в 2024 году на уровне около 5%. Наблюдатели считают эту цель амбициозной.