Китай рассчитывает на рост ВВП на уровне 5 процентов

Аналитики считают цель Пекина по сохранению ВВП примерно на уровне 5 процентов амбициозной. Премьер Ли Цян признал, что достичь ее будет нелегко.

Китай стремится к тому, чтобы экономический рост страны сохранился в 2024 году примерно на уровне пяти процентов. Премьер Госсовета КНР Ли Цян объявил об этой амбициозной, по мнению наблюдателей, цели во вторник, 5 марта, в начале ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

По словам Ли, в 2023 году ВВП Китая увеличился на 5,2 процента, заняв по темпам роста одно из первых мест среди крупнейших экономик мира. Однако это самый низкий показатель за последние десятилетия, за исключением периода пандемии.

Премьер госсовета предупредил, выступая перед тремя тысячами делегатов, что достижение цели сохранить рост ВВП приблизительно на прошлогоднем уровне "будет нелегким". "Фундамент для устойчивого восстановления и роста экономики Китая недостаточно прочен", - подчеркнул он.

Военный бюджет Китая вырастет на 7,2 процента

Китайская экономика борется с плохими потребительскими настроениями и слабым спросом на китайскую продукцию за рубежом, продолжающимся кризисом в секторе недвижимости и высоким уровнем безработицы среди молодежи, передает агентство AFP.

Согласно представленному Ли Цянем отчету правительства, китайские власти установили на текущий год целевой уровень инфляции в три процента, намерены создать в городах более 12 миллионов рабочих мест и удержать уровень безработицы на уровне 5,5 процента.

При этом военный бюджет Китая - второй по величине в мире после США - должен быть увеличен на 7,2 процента. Пекин планирует потратить на оборону 1665,5 миллиарда юаней (213 миллиардов евро).

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