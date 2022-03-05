Китай установил самый низкий целевой показатель ВВП за 30 лет

На открывшемся в субботу, 5 марта, в Пекине Всекитайском собрании народных представителей премьер Госсовета КНР Ли Кэцян предупредил о "серьезных и неясных" перспективах на фоне пандемии коронавируса, спада цен на недвижимость и неопределенности в связи с войной в Украине, а также о самом низком приросте ВВП за последние три десятилетия. По его словам, он составит 5,5 процента - самый низкий показатель с 1991 года.

Обращаясь к 3000 членов ВСНП, собравшимся в Доме народных собраний в Пекине, Ли сказал, что в 2022 году вторая по величине после США экономика в мире "столкнется еще со многими рисками и проблемами, и мы должны продолжать прилагать усилия для их преодоления".

Но несмотря на все это это, правительство Китая намерено в текущем году увеличить военный бюджет на 7,1% до 1,45 трлн юаней (в пересчете 230 млрд долларов США). Для сравнения: в 2021 году Китай увеличил расходы на оборону на 6,8%, до 1,356 трлн юаней.

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