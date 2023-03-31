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Фото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance
Экономика и бизнесКитай

Темп промышленного роста Китая замедлился

Александра Иванова
15 мин. назад

Экономика КНР продолжает восстанавливаться после отказа властей от "политики нулевой терпимости" к COVID-19, но темпы замедлились, свидетельствуют мартовские данные индекса менеджеров по закупкам.

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Экономика Китая продолжает восстановление после отмены строгих коронавирусных ограничений, однако его темп замедлился: в марте индекс менеджеров по закупкам (PMI) в области промышленных предприятий опустился с 52,9 до 51,9 пункта. Эти данные государственное статистическое управление КНР обнародовало в пятницу, 31 марта. Эксперты прогнозировали более существенный спад.

"Производственный сектор Китая находится в диапазоне расширения уже три месяца подряд, что является актуальным свидетельством устойчивого восстановления экономики страны", - указывает в этой связи китайское новостное агентство "Синьхуа".

Индекс перспектив развития производственной и операционной деятельности в стране составил 55,5.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в не-обрабатывающих отраслях в марте повысился по сравнению с февралем на 1,9 пункта, достигнув 58,2 пункта. Мартовский показатель PMI Китая в этих сферах стал самым высоким с мая 2011 года.

Отказ Китая от "политики нулевой терпимости" к COVID-19

Значение PMI выше 50 отражает рост в отрасли, в то время как показатели ниже 50 говорят о сокращении активности.

В 2022 году экономика КНР ощутила на себе негативные последствия политики "нулевой терпимости" к COVID-19 и связанных с нею строгих ограничительных мер. В декабре власти страны отказались от этой политики. В результате уже в январе 2023 года индекс менеджеров по закупкам продемонстрировал значительный рост. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2023 году валовой внутренний продукт Китая увеличится на 5,2 процента.

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