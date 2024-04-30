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ВВП Германии в первом квартале 2024 года слегка вырос

Александра Иванова
30 апреля 2024 г.

Небольшой рост ВВП ФРГ в 0,2% обусловлен показателями экспорта и объема инвестиций в строительство. Потребительские расходы жителей Германии сократились.

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Стройка в Гамбурге
Небольшой рост ВВП Германии связан с развитием строительной отраслиФото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

В Германии валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале текущего года вырос на 0,2% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, сообщает Федеральное статистическое ведомство во вторник, 30 апреля.

Уточняется, что этот небольшой рост был обусловлен увеличением объема экспорта и ростом инвестиций в строительство. В то же время частные потребительские расходы у немцев, напротив, снизились.

Что касается годового сравнения, то в первом квартале 2024 года ВВП Германии был на 0,9% ниже, чем в первом квартале 2023 года. Учитывая ценовой и календарный эффекты, снижение этого показателя было менее значительным (-0,2%), так как рабочих дней в первом квартале 2024 года было на 1,6 меньше, чем в тот же период предыдущего года, уточняет Федеральное статистическое ведомство.

В окончательных данных по развитию ВВП Германии в 2023 году указано, что за тот год его объем сократился на 0,2%. Это чуть меньше, чем было указано в предварительных расчетах, зафиксировавших сокращение ВВП на 0,3%.

"Зародыш надежды" на рост экономики Германии

"По-настоящему видимый рост (экономики ФРГ. - Ред.), вероятно, будет лишь в 2025 году",  - такими словами в беседе с агентством Reuters прокомментировал данные статистики эксперт банка федеральной земли Баден-Вюртемберг LBBW Йенс-Оливер Никлач (Jens-Oliver Niklasch).

Со своей стороны эксперт по конъюнктуре Немецкого института экономических исследований (DIW) Гуидо Бальди (Guido Baldi) отметил появление "зародыша надежды" на рост экономики Германии, "которого давно и с нетерпением ждали". "Однако структурные проблемы остаются и продолжат сдерживать тенденцию роста - начиная от старения населения и вплоть до отставания в цифровизации и затянувшегося перевода экономики на возобновляемые источники энергии", - предупредил он.

Развитие ВВП в еврозоне

Как сообщает 30 апреля европейское статистическое агентство Eurostat, в еврозоне в первом квартале 2024 года ВВП с учетом сезонных колебаний вырос на 0,3% по сравнению  с четвертым кварталом 2023 года. Рост по сравнению с первым кварталом 2023 года составил 0,4%.

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