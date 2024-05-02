ОЭСР улучшила прогноз мировой экономики

В 2024 году глобальный ВВП может увеличиться на 3,1 процента, заявила Организация экономического сотрудничества и развития. В феврале она ожидала показатель в 2,9 процента.

Организация экономического сотрудничества и развития улучшила свой прогноз для мировой экономики. По итогам текущего года глобальный показатель ВВП может возрасти на 3,1 процента, заявила организация в четверг, 2 мая. В февральском прогнозе ожидался рост на уровне 2,9 процента.

Главным мотором развития мировой экономики в 2024 году станут США, считает ОЭСР. В этой стране она ожидает рост ВВП на 2,6 процента, что значительно превышает прогнозировавшийся ранее показатель в 2,1 процента.

Экономика ФРГ возрастет лишь на 0,2 процента, еврозоны - на 0,7 процента

Между тем, экономика Германии возрастет лишь на 0,2 процента, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем было заложено в февральском прогнозе ОЭСР. В пределах всей еврозоне темпы экономического роста, по мнению организации, составят 0,7 процента (в предыдущем прогнозе - 0,6 процента).

Одновременно ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП Китая и Индии, а также России. По оценке ее экспертов, рост российской экономики в 2024 году составит 2,6 процента. В феврале они ожидали 1,8-процентого роста в РФ. Экономика Китая, при этом, может возрасти на 4,9 процента (ранее прогнозировался показатель в 4,7 процента).

В целом в мировой экономике закрепился "осторожный оптимизм", отмечается в докладе ОЭСР. При этом риски по-прежнему связаны с серьезной геополитической напряженностью и касаются, в особенности, энергетических и финансовых рынков.