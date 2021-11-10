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ООН

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "ООН".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

09.01.2020, USA, New York: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät sich zum Thema Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unter Wahrung der UN-Charta im UN-Hauptquartier in New York. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Donnerstag eine Erklärung des Präsidenten angenommen, in der alle Mitgliedsstaaten aufgefordert werden, die UN-Charta vollständig zu erfüllen und gleichzeitig die entscheidende Bedeutung der Charta für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit anzuerkennen. Foto: --/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Совбез ООН в срочном порядке обсудит кризис на польско-белорусской границе 10.11.2021

Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.
Mai-Ndombe, DR Kongo, 03.10.2021+++Ein Stück gerodeter Regenwald in der Provinz Mai-Ndombe in der Demokratischen Republik Kongo Copyright: Jonas Gerding / DW

Уничтожение лесов на планете и его последствия 07.11.2021

Леса Амазонии и Приморья, тайга и тропические леса Борнео - биоразнообразие целого ряда уникальных экосистем планеты сегодня в опасности. Чем грозит миру вырубка лесов - в фотогалерее DW.
Climate activists attend a protest organized by the COP26 Coalition in London, Saturday, Nov. 6, 2021. The protest was taking place as leaders and activists from around the world were gathering in Scotland's biggest city for the U.N. climate summit, to lay out their vision for addressing the common challenge of global warming. (Andrew Milligan/PA via AP)

В Глазго вновь прошла многотысячная акция в защиту климата 07.11.2021

Участники массовых протестов, проходящих в Глазго на фоне Конференции ООН по изменению климата, считают, что мировые лидеры делают недостаточно для борьбы с глобальным потеплением.
(FILES) In this file photo taken on July 02, 2021 Captive Ethiopian soldiers walk towards the Mekele Rehabilitation Center in Mekele, the capital of Tigray region, Ethiopia. - A year ago, as much of the world awaited the results of the US presidential election, Prime Minister Abiy Ahmed deployed troops in Ethiopia's Tigray region. Although Abiy promised the military operations would be swift and targeted, they have instead devolved into a prolonged war marked by massacres, mass rapes and the looming threat of famine. (Photo by Yasuyoshi Chiba / AFP)

Совбез ООН призывает к прекращению боевых действий в Эфиопии 06.11.2021

Наиболее влиятельный орган ООН призвал стороны вооруженного конфликта в Эфиопии сесть за стол переговоров. Тем временем несколько стран рекомендовали своим гражданам покинуть страну.
Dunst ueber Regenwald, Cristalino State Park, bei Alta Floresta, Mato Grosso, Brasilien / Amazonien

Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите 05.11.2021

На Конференции ООН по климату в Глазго лидеры более ста стран мира обязались к 2030 году прекратить вырубку лесов. В каких регионах "зеленые легкие планеты" нуждаются в особенной защите?
Climate activists march through the streets of Glasgow, Scotland, Friday, Nov. 5, 2021 which is the host city of the COP26 U.N. Climate Summit. The protest was taking place as leaders and activists from around the world were gathering in Scotland's biggest city for the U.N. climate summit, to lay out their vision for addressing the common challenge of global warming. (AP Photo/Alberto Pezzali)

Молодые экоактивисты требуют действий от участников саммита ООН по климату 05.11.2021

В Глазго, где продолжается климатическая конференция ООН, проходят молодежные протесты. Экоактивисты недовольны бездействием властей в борьбе с изменением климата.
bayerischer Schweinebraten mit Knödeln *** Bavarian roast pork with dumplings 1035307755

Мировые цены на продовольствие достигли максимума за 10 лет 05.11.2021

Индекс цен, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, в октябре преодолел порог в 133 пункта. Выросли цены на зерно, растительное масло и молоко, упали - на мясо и сахар.
Symbolbild | Obdachlosigkeit

Кто следующий? Бездомность без прикрас 05.11.2021

Бездомность - проблема глобальная. Никто не должен жить на улице. Как помочь людям, оказавшимся без крыши над головой? Выставка в Мюнхене ищет ответы на этот и другие вопросы.
26.10.2021 General Abdel Fattah al-Burhan, höchster Militärvertreter im Sudan, spricht während einer Pressekonferenz im Generalkommando der Streitkräfte in Khartum. Der bei einem Putsch im ostafrikanischen Sudan entmachtete Ministerpräsident Hamduk wird in der Residenz al-Burhans festgehalten. Man habe Hamduk zu seiner eigenen Sicherheit in die Residenz gebracht. +++ dpa-Bildfunk +++

Лидер суданских путчистов выпустил на свободу нескольких министров 05.11.2021

В Судане отпущены на свободу четверо министров, которых задержали 10 дней назад после госпереворота. Генсек ООН и госсекретарь США призвали лидера путчистов восстановить конституционный порядок.
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Исследование: Сверхбогатые люди живут как экологические вандалы 05.11.2021

Экологи из Oxfam считают сверхбогатых людей экологическими вандалами, поскольку эта относительно небольшая группа виновна в гораздо большем количестве выбросов CO2, чем все остальное человечество.
Rauch und Rohre

COP26: климатический кризис на планете в 11 графиках 04.11.2021

Конференция ООН по изменению климата в Глазго вновь привлекла внимание к проблеме выбросов СО2 и связанного с ними глобального потепления. DW собрала самые важные факты о том, как изменилась планета.
6668433 08.10.2021 Wind turbines of the Adygea wind farm are seen in the area of the Kelemetov farm, in the Republic of Adygea, Russia. Vitaly Timkiv / Sputnik

Путь к декарбонизации. Как России достичь углеродной нейтральности 04.11.2021

Россия осторожно разворачивается в сторону низкоуглеродного развития своей экономики. Ближайшее десятилетие может стать для нее эпохой турбулентности, предупреждают эксперты.
12.05.2015 *** Ein Schaufelradbagger arbeitet am 12.05.2015 im Braunkohletagebau Garzweiler (Nordrhein-Westfalen). Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

COP26: 19 стран прекратят финансировать зарубежные проекты с ископаемым топливом 04.11.2021

Финансирование зарубежных проектов с ископаемым топливом несет в себе социальные и экономические риски, говорится в декларации. Германия не присоединилась к этой инициативе климатического саммита.
Titel: EUFOR Bosnien Unterschrift: Die Friedenstruppen von EUFOR in Bosnien und Herzegowina (7.9.2014) (dieses Bild stammt aus der Angebot der EUFOR-Pressestelle. Also, copyright: EUFOR)

Совбез ООН продлил на год европейскую миссию EUFOR в Боснии и Герцеговине 04.11.2021

Миротворческая миссия EUFOR в Боснии и Герцеговине начала работу в декабре 2004 года. Совбез ООН единогласно проголосовал за ее продление. Россия ранее грозила наложить вето.
Britain's Prime Minister Boris Johnson greets U.S. President Joe Biden during arrivals at the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain November 1, 2021. Christopher Furlong/Pool via REUTERS

Байден раскритиковал отсутствие Путина и Цзиньпина на COP26 02.11.2021

В то время как президент США раскритиковал лидеров РФ и КНР за то, что они не приехали на конференцию ООН по изменению климата в Глазго, премьер Великобритании выразил свое уважение их позиции.

Снижение выбросов CO2 - готова ли к этому Россия? (02.11.2021) 02.11.2021

На международной конференции в Глазго обсуждают, как бороться с глобальным потеплением. Среди участников - лидеры ведущих стран. Путин не поехал.

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