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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "ООН".
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Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.
Леса Амазонии и Приморья, тайга и тропические леса Борнео - биоразнообразие целого ряда уникальных экосистем планеты сегодня в опасности. Чем грозит миру вырубка лесов - в фотогалерее DW.
Участники массовых протестов, проходящих в Глазго на фоне Конференции ООН по изменению климата, считают, что мировые лидеры делают недостаточно для борьбы с глобальным потеплением.
Наиболее влиятельный орган ООН призвал стороны вооруженного конфликта в Эфиопии сесть за стол переговоров. Тем временем несколько стран рекомендовали своим гражданам покинуть страну.
На Конференции ООН по климату в Глазго лидеры более ста стран мира обязались к 2030 году прекратить вырубку лесов. В каких регионах "зеленые легкие планеты" нуждаются в особенной защите?
В Глазго, где продолжается климатическая конференция ООН, проходят молодежные протесты. Экоактивисты недовольны бездействием властей в борьбе с изменением климата.
Индекс цен, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, в октябре преодолел порог в 133 пункта. Выросли цены на зерно, растительное масло и молоко, упали - на мясо и сахар.
Бездомность - проблема глобальная. Никто не должен жить на улице. Как помочь людям, оказавшимся без крыши над головой? Выставка в Мюнхене ищет ответы на этот и другие вопросы.
В Судане отпущены на свободу четверо министров, которых задержали 10 дней назад после госпереворота. Генсек ООН и госсекретарь США призвали лидера путчистов восстановить конституционный порядок.
Экологи из Oxfam считают сверхбогатых людей экологическими вандалами, поскольку эта относительно небольшая группа виновна в гораздо большем количестве выбросов CO2, чем все остальное человечество.
Конференция ООН по изменению климата в Глазго вновь привлекла внимание к проблеме выбросов СО2 и связанного с ними глобального потепления. DW собрала самые важные факты о том, как изменилась планета.
Россия осторожно разворачивается в сторону низкоуглеродного развития своей экономики. Ближайшее десятилетие может стать для нее эпохой турбулентности, предупреждают эксперты.
Финансирование зарубежных проектов с ископаемым топливом несет в себе социальные и экономические риски, говорится в декларации. Германия не присоединилась к этой инициативе климатического саммита.
Миротворческая миссия EUFOR в Боснии и Герцеговине начала работу в декабре 2004 года. Совбез ООН единогласно проголосовал за ее продление. Россия ранее грозила наложить вето.
В то время как президент США раскритиковал лидеров РФ и КНР за то, что они не приехали на конференцию ООН по изменению климата в Глазго, премьер Великобритании выразил свое уважение их позиции.
На международной конференции в Глазго обсуждают, как бороться с глобальным потеплением. Среди участников - лидеры ведущих стран. Путин не поехал.
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