ГА ООН призвала Израиль уйти с палестинских территорий

Документ, не имеющий обязательной силы, требует вывода израильских войск с палестинских территорий в течение года. Израиль решительно отверг резолюцию.

Государства - члены ООН в среду, 18 сентября, проголосовали за принятие резолюции с требованием прекратить израильскую оккупацию палестинских территорий в течение 12 месяцев и ввести санкции в случае несоблюдения резолюции. 124 государства поддержали документ, 14 проголосовали против и еще 43 воздержались. Израиль назвал резолюцию "искаженной" и "циничной".

Резолюция требует вывода израильских войск с палестинских территорий, прекращения строительства новых поселений, возвращения захваченных земель и имущества, а также возможности возвращения перемещенных палестинцев. Документ, не имеющий обязательной силы, основывается на консультативном заключении Международного суда ООН, согласно которому оккупация с 1967 года является "незаконной".

Резолюция стала первой, внесенной на рассмотрение палестинской делегацией после расширения ее прав в органах ООН в мае 2024 года. Постоянный наблюдатель Палестинской автономии при ООН Рияд Мансур заявил, что цель документа - "использовать давление международного сообщества в Генассамблее и давление исторического решения Международного суда, чтобы заставить Израиль изменить свое поведение".

Израиль о резолюции: "Позорное решение"

Израиль решительно отверг резолюцию. Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон назвал голосование "позорным решением, поддерживающим дипломатический терроризм Палестинской автономии". "Вместо того чтобы отметить годовщину резни 7 октября, осудив ХАМАС и призвав к освобождению всех оставшихся заложников, Генассамблея продолжает танцевать под музыку Палестинской автономии, которая поддерживает убийц из ХАМАС", - заявил Данон.

"Вот как выглядит циничная международная политика", - написал официальный представитель МИД Израиля Орен Марморштейн в соцсети X. По словам Марморштейна, это "искаженное решение, которое оторвано от реальности, поощряет терроризм и вредит шансам на мир".

В свою очередь, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд осудила резолюцию перед голосованием как "подстрекательскую" и заявила, что она "не продвинет дело мира". "В резолюции, среди прочего, отсутствует признание того, что ХАМАС, террористическая организация, в настоящее время осуществляет власть, контроль и влияние в Газе", - подчеркнула Томас-Гринфилд. Соединенные Штаты проголосовали против принятия резолюции - так же, как и Венгрия, Чехия, Аргентина и несколько других государств. Германия воздержалась.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС.Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 41 тысячи человек, еще свыше 95 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.