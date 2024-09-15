ЦАХАЛ сообщил обстоятельства гибели трех заложников ХАМАС

Заложники Ник Бейзер, Рон Шерман и Элиа Толедано, захваченные ХАМАС 7 октября 2023 года, с высокой долей вероятности погибли как следствие авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время ликвидации командующего бригадой палестинской террористической группировки на севере Газы Ахмеда Гандура 10 ноября 2023 года. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Выводы сделаны по итогам расследования управления военной разведки Израиля, оперативного командования военно-воздушных сил страны и штаба при разведуправлении, занимающегося возвращением заложников и пропавших без вести.

Экспертиза учитывала место обнаружения тел, анализ эффективности удара авиации, данные разведки, результаты патологоанатомических заключений и выводы института судебной медицины.

ЦАХАЛ не знал о присутствии заложников в системе туннелей

Следствие пришло к заключению, что заложники удерживались в туннелях террористов. На момент атаки ЦАХАЛ не располагал информацией о присутствии заложников в комплексе, по которому был нанесен удар. Более того, имелась информация, что они находятся в другом месте, поэтому объект не был обозначен как район с предполагаемым присутствием заложников.

С начала боевых действий ЦАХАЛ не наносил удары по районам, где есть признаки присутствия заложников. Тела троих погибших были извлечены 14 декабря 2023 года из системы туннелей и доставлены для захоронения в Израиль. Армия обороны Израиля проинформировала о результатах расследования семьи погибших.

Трое похищенных боевиками ХАМАС

Толедано, имевший два гражданства - Израиля и Франции, был похищен боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года на музыкальном фестивале Supernova в кибуце Реим неподалеку от границы с сектором Газа. Его подруга, 21-летняя Миа Шем, также похищенная террористами, провела в плену ХАМАС 54 дня и была освобождена 30 ноября в ходе обмена заложников на заключенных палестинцев.

Израильская армия обнаружила в секторе Газа и тела двух военных - капрала Бейзера и сержанта Шермана, похищенных палестинскими радикалами 7 октября, и вернула их на родину. По информации пресс-службы ЦАХАЛ, обоим погибшим было по 19 лет, они служили в управлении координации и связи в секторе Газа, которое, в частности, координирует работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Израилем.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 18 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.