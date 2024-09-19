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ПолитикаСеверная Корея

КНДР вновь провела ракетные испытания

Анастасия Аринушкина
19 сентября 2024 г.

Ким Чен Ын заявил о "необходимости дальнейшего расширения" ядерного потенциала Северной Кореи в связи с "серьезной угрозой" со стороны внешних сил.

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Ким Чен Ын во время ракетных испытаний в КНДР 12 сентября
Ким Чен Ын во время ракетных испытаний в КНДР 12 сентября Фото: KCNA via REUTERS

Северная Корея испытала новые тактические баллистические ракеты со "сверхкрупными боеголовками" и модифицированные крылатые ракеты. Об этом в среду, 18 сентября, сообщило государственное информационное агентство ЦТАК.

Испытательными запусками вооружений руководил Ким Чен Ын. Лидер КНДР заявил о "необходимости дальнейшего расширения" ядерного потенциала страны в связи с "серьезной угрозой" со стороны внешних сил. По данным ЦТАК, в испытаниях была задействована баллистическая ракета "Хвасонпхо-11да-4,5" с зарядами весом в 4,5 тонны.

Ранее южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР нескольких ракет малой дальности. Это было второе ракетное испытание Северной Кореи за неделю. Кроме того, 13 сентября Пхеньян впервые обнародовал кадры посещения Ким Чен Ыном предполагаемого предприятия по обогащению урана.

Ядерная программа КНДР

Северная Корея впервые провела ядерные испытания в 2006 году. Из-за ракетной и ядерной программ эта страна находится под широкими санкциями ООН. До сих пор КНДР еще никогда публично не информировала о своем заводе по обогащению урана. На таких объектах производится высокообогащенный уран, необходимый для производства ядерного оружия. Для этого урановое сырье разгоняется в центрифугах на высоких скоростях.

Несмотря на санкции, Северная Корея развивает свою ядерную программу. В этом ей частично помогают Китай и Россия.

 

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