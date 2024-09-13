  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаСеверная Корея

КНДР обнародовала кадры посещения Кимом ядерного объекта

Сергей Ромашенко
13 сентября 2024 г.

Ким Чен Ын посетил завод по обогащению урана до оружейного уровня. В ходе визита лидер КНДР подчеркнул важность наращивания количества урановых центрифуг.

https://p.dw.com/p/4kZp3
Лидер КНДР Ким Чен Ын на заводе по обогащению урана
Ким Чен Ын на заводе по обогащению уранаФото: KCNA via REUTERS

Северная Корея в пятницу, 13 сентября, впервые опубликовала кадры посещения лидером страны Ким Чен Ыном предполагаемого предприятия по обогащению урана. "Ким посетил производственную базу для выпуска оружейного атомного материала", - сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК. В сообщении не указывается ни место расположения данного объекта, ни время его посещения северокорейским руководителем.

По данным агентства, Ким Чен Ын в ходе посещения завода ознакомился с процедурой производства ядерных боеголовок. Он вновь подчеркнул необходимость наращивания количества центрифуг с целью "экспоненциального увеличения производства ядерных вооружений для самообороны".

Ядерная программа КНДР

Северная Корея впервые провела ядерные испытания в 2006 году. Из-за ракетной и ядерной программ эта страна находится под широкими санкциями ООН. До сих пор КНДР еще никогда публично не информировала о своем заводе по обогащению урана. На таких объектах производится высокообогащенный уран, необходимый для производства ядерного оружия. Для этого урановое сырье разгоняется в центрифугах на высоких скоростях.

Несмотря на санкции, Северная Корея развивает свою ядерную программу. В этом ей частично помогают Китай и Россия.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Запуск ракеты "Хвасон-14" в КНДР

Насколько сильна армия Северной Кореи?

Насколько сильна армия Северной Кореи?

КНДР обладает одной из самых многочисленных армий в мире. При этом Пхеньян продолжает наращивать ее мощь, развивая ракетно-ядерную программу.
Конфликты6 июля 2017 г.7 фото
external

Путин и товарищ Ким Чен Ын: о чем на самом деле договорились Кремль и Северная Корея. DW Новости

Путин и товарищ Ким Чен Ын: о чем на самом деле договорились Кремль и Северная Корея. DW Новости

Владимир Путин завершил визит в Северную Корею. Ким Чен Ын встречал его в Пхеньяне как самого дорого гостя. Прием Путина скорее напоминал праздник государственного масштаба. Итогом встречи стало подписание договора о стратегическом партнерстве, что вызвало было с тревогой воспринято западными странами. Они опасаются, что КНДР будет пытаться получить у РФ доступ к ядерным и ракетным технологиям.
Политика20 июня 2024 г.28:57 мин.
Лидер КНДР Ким Чен Ын с военными перед испытаниями ракеты "Хвасон-17", март 2022 года

Северная Корея готовится к скорой войне с Южной - и с США?

Северная Корея готовится к скорой войне с Южной - и с США?

КНДР ужесточает риторику в отношении Южной Кореи и США. На этот раз, бьет тревогу ряд аналитиков, звучащие из Пхеньяна угрозы вышли за обычные рамки. Чего ждать от Ким Чен Ына - у DW.
Конфликты16 января 2024 г.
Показать еще