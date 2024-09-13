КНДР обнародовала кадры посещения Кимом ядерного объекта

Северная Корея в пятницу, 13 сентября, впервые опубликовала кадры посещения лидером страны Ким Чен Ыном предполагаемого предприятия по обогащению урана. "Ким посетил производственную базу для выпуска оружейного атомного материала", - сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК. В сообщении не указывается ни место расположения данного объекта, ни время его посещения северокорейским руководителем.

По данным агентства, Ким Чен Ын в ходе посещения завода ознакомился с процедурой производства ядерных боеголовок. Он вновь подчеркнул необходимость наращивания количества центрифуг с целью "экспоненциального увеличения производства ядерных вооружений для самообороны".

Ядерная программа КНДР

Северная Корея впервые провела ядерные испытания в 2006 году. Из-за ракетной и ядерной программ эта страна находится под широкими санкциями ООН. До сих пор КНДР еще никогда публично не информировала о своем заводе по обогащению урана. На таких объектах производится высокообогащенный уран, необходимый для производства ядерного оружия. Для этого урановое сырье разгоняется в центрифугах на высоких скоростях.

Несмотря на санкции, Северная Корея развивает свою ядерную программу. В этом ей частично помогают Китай и Россия.