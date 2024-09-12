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ПолитикаСеверная Корея

Северная Корея провела очередной запуск баллистических ракет

Александра Иванова
12 сентября 2024 г.

Северокорейские ракеты, запущенные из района Пхеньяна, пролетели около 360 километров и упали в Японском море. Сеул резко осудил этот запуск.

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Жители Южной Кореи смотрят сообщения СМИ о запусках ракет в Северной Корее
Жители Южной Кореи смотрят сообщения СМИ о запусках ракет в Северной КорееФото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Северная Корея в ночь на четверг, 12 сентября, запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает информагентство "Рёнхап" со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Южной Кореи.

"Северокорейские ракеты пролетели около 360 километров и упали в Восточном море", - цитируют журналисты заявление южнокорейских военных. Отмечается, что обнаруженные ракеты были запущены из района Пхеньяна в 7.10 утра по местному времени 12  сентября. Других подробностей не приводится. В частности, не уточняется количество выпущенных ракет.

Если бы эти ракеты были выпущены в сторону Южной Кореи, они могли бы поразить крупные города страны, включая Сеул, а также военные объекты в городах Герён и Кунсан, рассчитали авторы.

Реакция Южной Кореи на запуск

В Южной Корее осудили запуск КНДР баллистических ракет как "провокационный акт", серьезно угрожающий миру и стабильности на Корейском полуострове, и пообещали дать "жесткий ответ".

"Мы внимательно следим за различными действиями Северной Кореи в рамках надежной объединенной обороны Южной Кореи и США, сохраняем превосходящий потенциал и будем готовы ответить на любую провокацию", - заявили в КНШ.

Неделей ранее Пхеньян предупредил, что Южной Корее и Соединенным Штатам придется заплатить "высокую цену" за их совместные учения, напоминают авторы "Рёнхап".

9 сентября глава северокорейского государстаКим Чен Ын заявил, что его страна будет проводить политику укрепления ядерных сил с целью добиться экспоненциального увеличения количества ядерных вооружений.

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