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КНДР сообщила об испытании новой РСЗО

Сергей Ромашенко
28 августа 2024 г.

Тестируемая ракетная установка оснащена новой системой управления. Ранее Северная Корея сообщила об испытании нового дрона-камикадзе.

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Испытания новой РСЗО в Северной Корее
Испытания новой РСЗО в Северной КорееФото: KCNA VIA KNS/AFP

Лидер Северной Кореи Км Чен Ын объявил об испытании новой реактивной системы залпового огня (РСЗО). Новая ракетная установка имеет калибр 240 мм и оснащена новой системой управления, сообщили государственные СМИ КНДР в среду, 28 августа.

Всего два дня назад Пхеньян сообщил об испытании нового дрона-камикадзе. США заявили, что намерены пристально следить за северокорейской программой разработки новых БПЛА.

Военное сотрудничество КНДР и России

Международно изолированная Северная Корея недавно расширила военное сотрудничество с Россией. Наблюдатели не исключают, что КНДР тестирует артиллерию и крылатые ракеты с целью их дальнейшей отправки в Россию для использования в войне против Украины.

США и Южная Корея обвиняют КНДР в поставке России боеприпасов и ракет. Пхеньян отвергает эти обвинения, называя их абсурдными.

Отношения между Северной и Южной Кореей в настоящее время находятся в состоянии глубокого кризиса. Лидер КНДР Ким Че Ын объявил о форсировании разработки новых видов вооружения, в том числе тактического ядерного оружия. Южная Корея и США в свою очередь расширили сотрудничество в сфере обороны.

 

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