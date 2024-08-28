КНДР сообщила об испытании новой РСЗО

КНДР сообщила об испытании новой РСЗО28 августа 2024 г.
Лидер Северной Кореи Км Чен Ын объявил об испытании новой реактивной системы залпового огня (РСЗО). Новая ракетная установка имеет калибр 240 мм и оснащена новой системой управления, сообщили государственные СМИ КНДР в среду, 28 августа.
Всего два дня назад Пхеньян сообщил об испытании нового дрона-камикадзе. США заявили, что намерены пристально следить за северокорейской программой разработки новых БПЛА.
Военное сотрудничество КНДР и России
Международно изолированная Северная Корея недавно расширила военное сотрудничество с Россией. Наблюдатели не исключают, что КНДР тестирует артиллерию и крылатые ракеты с целью их дальнейшей отправки в Россию для использования в войне против Украины.
США и Южная Корея обвиняют КНДР в поставке России боеприпасов и ракет. Пхеньян отвергает эти обвинения, называя их абсурдными.
Отношения между Северной и Южной Кореей в настоящее время находятся в состоянии глубокого кризиса. Лидер КНДР Ким Че Ын объявил о форсировании разработки новых видов вооружения, в том числе тактического ядерного оружия. Южная Корея и США в свою очередь расширили сотрудничество в сфере обороны.