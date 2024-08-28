КНДР сообщила об испытании новой РСЗО

Лидер Северной Кореи Км Чен Ын объявил об испытании новой реактивной системы залпового огня (РСЗО). Новая ракетная установка имеет калибр 240 мм и оснащена новой системой управления, сообщили государственные СМИ КНДР в среду, 28 августа.

Всего два дня назад Пхеньян сообщил об испытании нового дрона-камикадзе. США заявили, что намерены пристально следить за северокорейской программой разработки новых БПЛА.

Военное сотрудничество КНДР и России

Международно изолированная Северная Корея недавно расширила военное сотрудничество с Россией. Наблюдатели не исключают, что КНДР тестирует артиллерию и крылатые ракеты с целью их дальнейшей отправки в Россию для использования в войне против Украины.

США и Южная Корея обвиняют КНДР в поставке России боеприпасов и ракет. Пхеньян отвергает эти обвинения, называя их абсурдными.

Отношения между Северной и Южной Кореей в настоящее время находятся в состоянии глубокого кризиса. Лидер КНДР Ким Че Ын объявил о форсировании разработки новых видов вооружения, в том числе тактического ядерного оружия. Южная Корея и США в свою очередь расширили сотрудничество в сфере обороны.