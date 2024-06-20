США обеспокоены возможными поставками Россией оружия в КНДР

Соединенные Штаты выразили глубокую обеспокоенность заявлениями президента РФ Владимира Путина, в которых он не исключил поставок российских вооружений Северной Корее. "Невероятно тревожными" назвал слова Путина официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в четверг, 20 июня.

"Это может дестабилизировать Корейский полуостров", - заявил Миллер, добавив, что поставки оружия КНДР также "могут нарушить резолюции Совета Безопасности ООН, которые Россия сама поддерживала".

Ранее в тот же день Владимир Путин в ходе беседы с журналистами заявил, что Москва "оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы мира" в контексте договоренностей РФ с Северной Кореей. "Западники поставляют оружие Украине и говорят, а мы здесь дальше ничего не контролируем, и не важно как оно применяется. И мы так же можем сказать, поставили кому-нибудь что-нибудь, и дальше мы ничего не контролируем", - сказал он.

Вместе с тем, как пишет агентство AFP, Путин предостерег Южную Корею от поставок вооружений Украине, заявив, что это было бы "очень большой ошибкой".

Россия заключила договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне 19 июня подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. В числе прочего документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Путин назвал подписанное соглашение "фундаментальным документом, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед".

Южная Корея может начать поставки оружия Украине

После заключения договора о партнерстве между Россией и КНДР Южная Корея заявила, что намерена пересмотреть вопрос о прямых поставах оружия Украине. Советник по национальной безопасности страны Чан Хо Чжин 20 июня выразил "серьезную обеспокоенность" и осудил подписание соглашения, а также добавил, что любое сотрудничество, прямо или косвенно содействующее военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совбеза ООН.

В офисе южнокорейского президента информацию о возможных поставках вооружений Киеву пока не комментировали.