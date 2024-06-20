  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

США обеспокоены возможными поставками Россией оружия в КНДР

Алексей Волошинов
21 июня 2024 г.

Госдеп США считает "невероятно тревожным" то, что Владимир Путин не исключает поставок российский вооружений Северной корее.

https://p.dw.com/p/4hKpC
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в Пхеньяне, 19 июня 2024 года
Владимир Путин и Ким Чен Ын в Северной КорееФото: GAVRIIL GRIGOROV/AFP/Getty Images

Соединенные Штаты выразили глубокую обеспокоенность заявлениями президента РФ Владимира Путина, в которых он не исключил поставок российских вооружений Северной Корее. "Невероятно тревожными" назвал слова Путина официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в четверг, 20 июня.

"Это может дестабилизировать Корейский полуостров", - заявил Миллер, добавив, что поставки оружия КНДР также "могут нарушить резолюции Совета Безопасности ООН, которые Россия сама поддерживала".

Ранее в тот же день Владимир Путин в ходе беседы с журналистами заявил, что Москва "оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы мира" в контексте договоренностей РФ с Северной Кореей. "Западники поставляют оружие Украине и говорят, а мы здесь дальше ничего не контролируем, и не важно как оно применяется. И мы так же можем сказать, поставили кому-нибудь что-нибудь, и дальше мы ничего не контролируем", - сказал он.

Вместе с тем, как пишет агентство AFP, Путин предостерег Южную Корею от поставок вооружений Украине, заявив, что это было бы "очень большой ошибкой".

Россия заключила договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне 19 июня подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. В числе прочего документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Путин назвал подписанное соглашение "фундаментальным документом, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед".

Южная Корея может начать поставки оружия Украине

После заключения договора о партнерстве между Россией и КНДР Южная Корея заявила, что намерена пересмотреть вопрос о прямых поставах оружия Украине. Советник по национальной безопасности страны Чан Хо Чжин 20 июня выразил "серьезную обеспокоенность" и осудил подписание соглашения, а также добавил, что любое сотрудничество, прямо или косвенно содействующее военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совбеза ООН.

В офисе южнокорейского президента информацию о возможных поставках вооружений Киеву пока не комментировали.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

На китайско-северокорейской границе

Мост в Северную Корею

Мост в Северную Корею

Съемочная группа агентства Reuters посетила приграничную зону Китая с Северной Кореей. Похоже, у КНДР не получается ладить даже со своим соседом и покровителем.
Политика19 апреля 2017 г.9 фото
external

Путин и товарищ Ким Чен Ын: о чем на самом деле договорились Кремль и Северная Корея. DW Новости

Путин и товарищ Ким Чен Ын: о чем на самом деле договорились Кремль и Северная Корея. DW Новости

Владимир Путин завершил визит в Северную Корею. Ким Чен Ын встречал его в Пхеньяне как самого дорого гостя. Прием Путина скорее напоминал праздник государственного масштаба. Итогом встречи стало подписание договора о стратегическом партнерстве, что вызвало было с тревогой воспринято западными странами. Они опасаются, что КНДР будет пытаться получить у РФ доступ к ядерным и ракетным технологиям.
Политика20 июня 2024 г.28:57 мин.
Руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин, 18 июня 2024 года

У Путина и Кима теперь есть свои "секретные протоколы"

У Путина и Кима теперь есть свои "секретные протоколы"

Кремль готов дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове, а если получится, то и в Азии в целом. Это может дорого обойтись Москве, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Колонка
Политика20 июня 2024 г.
Показать еще