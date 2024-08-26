  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыСеверная Корея

Ким Чен Ын требует увеличить производство дронов-камикадзе

Ольга Тихомирова
26 августа 2024 г.

Пхеньян наращивает производство беспилотников разных моделей. Северокорейский лидер хочет оснастить ими армию.

https://p.dw.com/p/4ju0M
Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракетные установки
Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракетные установкиФото: YONHAPNEWS AGENCY/picture alliance

Институт дронов Академии национальной обороны КНДР провел испытания беспилотников-камикадзе, за которыми наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает в понедельник, 26 августа, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Согласно официальной информации, испытания прошли успешно - дроны пролетели по заданным маршрутам, нашли цели и уничтожили их.

Ким Чен Ын призвал к увеличению производства дронов-камикадзе и для скорейшего оснащения этим видом оружия северокорейской армии - для использования в тактической пехоте и подразделениях специальных операций. В частности, в сообщении ЦТАК, указаны подводные дроны, ударные дроны, а также разведывательные дроны. 

КНДР ранее объявила об испытаниях подводного ядерного дрона

В начале 2024 года Северная Корея объявилаоб испытании системы подводного дрона "Хэиль-5-23", который может быть оснащен ядерной боеголовкой. Минобороны КНДР объявило, что это стало ответом на трехдневные военные учения США, Японии и Южной Кореи в Японском море.

Независимых подтверждений существования системы "Хэиль-5-23" нет. По утверждению Пхеньяна, этот подводный дрон был впервые испытан в марте прошлого года и способен неожиданно атаковать враждебные корабли и важные порты.

КНДР продолжает посылать шары с мусором в Южную Корею

Одновременно с испытанием ракет и дронов КНДР запускает в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором. С мая Пхеньян направил в Южную Корею уже более двух тысяч аэростатов с мусором и фекалиями. Один из шаров в конце июля приземлился на территории офиса президента Южной Кореи.

Власти КНДР заявили, что их "искренние подарки" южному соседу стали "ответом на частое разбрасывание в приграничных районах агитационных материалов", критикующих режим Ким Чен Ына.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Запуск ракеты "Хвасон-14" в КНДР

Насколько сильна армия Северной Кореи?

Насколько сильна армия Северной Кореи?

КНДР обладает одной из самых многочисленных армий в мире. При этом Пхеньян продолжает наращивать ее мощь, развивая ракетно-ядерную программу.
Конфликты6 июля 2017 г.7 фото
external

Путин и товарищ Ким Чен Ын: о чем на самом деле договорились Кремль и Северная Корея. DW Новости

Путин и товарищ Ким Чен Ын: о чем на самом деле договорились Кремль и Северная Корея. DW Новости

Владимир Путин завершил визит в Северную Корею. Ким Чен Ын встречал его в Пхеньяне как самого дорого гостя. Прием Путина скорее напоминал праздник государственного масштаба. Итогом встречи стало подписание договора о стратегическом партнерстве, что вызвало было с тревогой воспринято западными странами. Они опасаются, что КНДР будет пытаться получить у РФ доступ к ядерным и ракетным технологиям.
Политика20 июня 2024 г.28:57 мин.
Испытательный пуск тактической баллистической ракеты КНДР 17 мая 2024 года

Сеул: КНДР провела неудачный запуск гиперзвуковой ракеты

Сеул: КНДР провела неудачный запуск гиперзвуковой ракеты

Запущенная из района близ Пхеньяна ракета пролетела около 250 километров и упала в Японское море, сообщило южнокорейское военное командование.
Политика26 июня 2024 г.
Показать еще