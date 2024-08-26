Ким Чен Ын требует увеличить производство дронов-камикадзе

Институт дронов Академии национальной обороны КНДР провел испытания беспилотников-камикадзе, за которыми наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает в понедельник, 26 августа, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Согласно официальной информации, испытания прошли успешно - дроны пролетели по заданным маршрутам, нашли цели и уничтожили их.

Ким Чен Ын призвал к увеличению производства дронов-камикадзе и для скорейшего оснащения этим видом оружия северокорейской армии - для использования в тактической пехоте и подразделениях специальных операций. В частности, в сообщении ЦТАК, указаны подводные дроны, ударные дроны, а также разведывательные дроны.

КНДР ранее объявила об испытаниях подводного ядерного дрона

В начале 2024 года Северная Корея объявилаоб испытании системы подводного дрона "Хэиль-5-23", который может быть оснащен ядерной боеголовкой. Минобороны КНДР объявило, что это стало ответом на трехдневные военные учения США, Японии и Южной Кореи в Японском море.

Независимых подтверждений существования системы "Хэиль-5-23" нет. По утверждению Пхеньяна, этот подводный дрон был впервые испытан в марте прошлого года и способен неожиданно атаковать враждебные корабли и важные порты.

КНДР продолжает посылать шары с мусором в Южную Корею

Одновременно с испытанием ракет и дронов КНДР запускает в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором. С мая Пхеньян направил в Южную Корею уже более двух тысяч аэростатов с мусором и фекалиями. Один из шаров в конце июля приземлился на территории офиса президента Южной Кореи.

Власти КНДР заявили, что их "искренние подарки" южному соседу стали "ответом на частое разбрасывание в приграничных районах агитационных материалов", критикующих режим Ким Чен Ына.