  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГлобальные темы

Россия грозит НАТО последствиями за удары Украины вглубь РФ

Алексей Волошинов
13 сентября 2024 г.

Удары по территории РФ западным оружием "напрямую вовлекут" США и НАТО в войну России против Украины, заявил представитель России в ООН Василий Небензя.

https://p.dw.com/p/4kcF5
Представитель России в ООН Василий Небензя (фото из архива)
Представитель России в ООН Василий Небензя (фото из архива)Фото: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

Удары западным оружием с территории Украины вглубь России "напрямую вовлекут" НАТО в войну РФ против Украины. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 13 сентября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что РФ является ядерной державой: и добавил, что союзникам Киева "не стоит забывать об этом и думать о последствиях". Свою позицию Небензя объяснил тем, что "натовские военные будут программировать ракетные системы" для нанесения ударов по территории России. "Речь идет не о том, чтобы позволить Киеву наносить дальние удары по России, а о том, чтобы принять решение в пользу прямых ударов с Запада", - пояснил он.

Путин: Удары западным оружием - это участие НАТО в войне в Украине

Применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов ВСУ по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне в Украине, заявил накануне в интервью телеканалу "Россия 1" Владимир Путин.

По его словам, Киев не сможет самостоятельно наносить такие удары, так как для этого ему потребуются данные со спутников, которыми Украина не располагает. Кроме того, добавил Путин, "вносить полетные задания в эти ракетные системы" также могут только военнослужащие НАТО.

"Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине", - заявил российский президент. В случае соответствующего решения изменится "сама суть этого конфликта", а Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", уточнил он.

Кирби: США всерьез относятся к угрозам Путина

Директор по коммуникациями Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя угрозы Владимира Путина в адрес союзников Украины, заявил: "Я никогда не говорил и мы никогда не скажем, что не воспринимаем угрозы Путина всерьез". По его словам, президент РФ "доказал, что он способен на эскалацию и агрессию".

При этом угрозы Путина - "не то, чего мы не слышали раньше", добавил Кирби. "Так что мы принимаем их к сведению", - резюмировал он.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге 13 сентября заявил, что слова Владимира Путина не повлияют на позицию Евросоюза по отмене ограничений на использование западного оружия Киевом для ударов вглубь территории РФ. "Ошибочные высказывания Путина не изменят нашу позицию, пока он продолжает свою незаконную агрессию против Украины, а значит, атакует и нас в западных демократических частях мира", - заявил он.

Лондон разрешил Украине бить ракетами Storm Shadow по России

Накануне Великобритания разрешила Украине применять крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом со ссылкой на источники в правительстве королевства написала газета The Guardian в статье, посвященной совместному визиту госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября. Оба встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить удары западным дальнобойным оружием по территории РФ.

Источники The Guardian подчеркнули, что Блинкен и Лэмми вместе приехали в Киев лишь потому, что по Storm Shadow принято положительное решение. При этом, как отмечает британская газета, если бы Лэмми публично заявил в Киеве о принятом решении, его слова могли воспринять как излишне провокационные.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Напугал ли Путин НАТО: как Кремль ответит Западу на поставки дальнобойного оружия. DW Новости

Напугал ли Путин НАТО: как Кремль ответит Западу на поставки дальнобойного оружия. DW Новости

Владимир Путин заявил, что согласие США и стран НАТО на использование Украиной дальнобойного оружия будет означать прямое вовлечение в конфликт. Российский президент пообещал не оставить это без ответа. На Западе это заявление вызвало большой резонанс. Официально о том, что США и Великобритания разрешили Киеву использовать свое оружие для ударов вглубь РФ, пока не сообщалось.
13 сентября 2024 г.30:58 мин.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Новым главой Мюнхенской конференции по безопасности станет генсек НАТО

Новым главой Мюнхенской конференции по безопасности станет генсек НАТО

Покидающий пост генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Впервые главой этого представительного форума станет политик не из Германии.
Политика13 сентября 2024 г.
Показать еще