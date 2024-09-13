Россия грозит НАТО последствиями за удары Украины вглубь РФ

Удары западным оружием с территории Украины вглубь России "напрямую вовлекут" НАТО в войну РФ против Украины. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 13 сентября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что РФ является ядерной державой: и добавил, что союзникам Киева "не стоит забывать об этом и думать о последствиях". Свою позицию Небензя объяснил тем, что "натовские военные будут программировать ракетные системы" для нанесения ударов по территории России. "Речь идет не о том, чтобы позволить Киеву наносить дальние удары по России, а о том, чтобы принять решение в пользу прямых ударов с Запада", - пояснил он.

Путин: Удары западным оружием - это участие НАТО в войне в Украине

Применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов ВСУ по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне в Украине, заявил накануне в интервью телеканалу "Россия 1" Владимир Путин.

По его словам, Киев не сможет самостоятельно наносить такие удары, так как для этого ему потребуются данные со спутников, которыми Украина не располагает. Кроме того, добавил Путин, "вносить полетные задания в эти ракетные системы" также могут только военнослужащие НАТО.

"Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине", - заявил российский президент. В случае соответствующего решения изменится "сама суть этого конфликта", а Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", уточнил он.

Кирби: США всерьез относятся к угрозам Путина

Директор по коммуникациями Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя угрозы Владимира Путина в адрес союзников Украины, заявил: "Я никогда не говорил и мы никогда не скажем, что не воспринимаем угрозы Путина всерьез". По его словам, президент РФ "доказал, что он способен на эскалацию и агрессию".

При этом угрозы Путина - "не то, чего мы не слышали раньше", добавил Кирби. "Так что мы принимаем их к сведению", - резюмировал он.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге 13 сентября заявил, что слова Владимира Путина не повлияют на позицию Евросоюза по отмене ограничений на использование западного оружия Киевом для ударов вглубь территории РФ. "Ошибочные высказывания Путина не изменят нашу позицию, пока он продолжает свою незаконную агрессию против Украины, а значит, атакует и нас в западных демократических частях мира", - заявил он.

Лондон разрешил Украине бить ракетами Storm Shadow по России

Накануне Великобритания разрешила Украине применять крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом со ссылкой на источники в правительстве королевства написала газета The Guardian в статье, посвященной совместному визиту госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября. Оба встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить удары западным дальнобойным оружием по территории РФ.

Источники The Guardian подчеркнули, что Блинкен и Лэмми вместе приехали в Киев лишь потому, что по Storm Shadow принято положительное решение. При этом, как отмечает британская газета, если бы Лэмми публично заявил в Киеве о принятом решении, его слова могли воспринять как излишне провокационные.