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ЕС после слов Путина не изменил позицию по оружию для ВСУ

Ксения Польская Брюссель
13 сентября 2024 г.

"Ошибочные" заявления Путина о возможном применении западного оружия большой дальности Вооруженными силами Украины для ударов вглубь России не повлияли на позицию внутри ЕС, заявили в Брюсселе.

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Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер СтаноФото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

Высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что применение Украиной западного высокоточного оружия большой дальности против РФ будет якобы "прямым участием" стран НАТО в войне, не повлияют на позицию внутри Европейского Союза по данному вопросу. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе в пятницу, 13 сентября, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Ошибочные высказывания Путина не изменят нашу позицию, пока он продолжает свою незаконную агрессию против Украины, а значит, атакует и нас в западных демократических частях мира", - сказал Стано. Он добавил, что президент России постоянно делает "ошибочные" комментарии: "Конечно, ничто из того, что он говорит, не изменит наших позиций".

Петер Стано напомнил, что дискуссия об отмене ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного ей странами Евросоюза, продолжается. Ее результатами, по словам дипломата, стало снятие установленных ранее ограничений отдельными странами.

Единой позиции Евросоюза в этом вопросе нет. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказывается за отмену ограничений и призывает к этому все государства блока. Однако на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам министры постановили, что каждая страна вправе принимать это решение самостоятельно, исходя из собственных интересов в сфере безопасности.

О том, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне в Украине, Путин заявил в интервью корреспонденту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину 12 сентября. По словам Путина, в случае соответствующего решения изменится "сама суть этого конфликта". Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", заявил президент РФ.

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