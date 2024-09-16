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Киев привлечет ООН и МККК к защите прав в Курской области

Ольга Лебедева
16 сентября 2024 г.

МИД Украины обратился к международным организациям с просьбой присоединиться к гуманитарным усилиям на контролируемой ВСУ территории Курской области.

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Эвакуация жителей Курской области, август 2024 года
Эвакуация жителей Курской области (фото из архива)Фото: AP Photo/picture alliance

Украинские власти обратились к ООН и Международному Комитету Красного Креста (МККК) с просьбой присоединиться к гуманитарным усилиям на контролируемой ВСУ территории Курской области РФ. "Украина готова способствовать их работе и доказать свою приверженность международному гуманитарному праву", - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х в понедельник, 16 сентября.

МИД Украины: Киев соблюдает международное право

В тот же день министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление, в котором подчеркнуло, что Киев "соблюдает все нормы и принципы международного гуманитарного права и прав человека" в захваченных районах Курской области, в частности, касающиеся защиты гражданского населения во время ведения боевых действий. В частности, с первых дней наступления в Курской области жители российского региона "получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных нужд, возможность выезда из районов боевых действий", отмечается на сайте МИД.

"Украина подтверждает неукоснительное соблюдение взятых на себя международных обязательств в упомянутых сферах и готова оказывать всемерное содействие деятельности сотрудникам ООН и МККК на указанных территориях", - заверило внешнеполитическое ведомство.

ООН и МККК пока не выступали с заявлениями в этой связи. Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Киева "провокационным".

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины начали наступление на территории Курской области РФ 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил операцию необходимостью создания на территории России "буферной зоны". По его мнению, наступление ВСУ в Курской области нарушило запланированные наступательные операции российских войск, целью которых, вероятно, было расширение зоны активных боевых действий на северо-востоке Украины.

При этом в Киеве неоднократно заявляли о предоставлении жителям Курской области гуманитарной помощи и проведении эвакуации как в сторону Украины, так и в РФ. В сентябре ВС РФ начали контрнаступление в регионе.

 

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