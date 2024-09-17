  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Права человекаУкраина

Киев расследует вероятное убийство россиянами военнопленного

Лиза Ламбрехт
17 сентября 2024 г.

Z-каналы опубликовали фото человека, пронзенного мечом с надписью "За Курск". Украинская прокуратура начала расследование.

https://p.dw.com/p/4kipE
По информации Офиса генпрокурора Украины, военные РФ убили не мене 61 украинского военнопленного
По информации Офиса генпрокурора Украины, военные РФ убили не мене 61 украинского военнопленногоФото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

Правоохранительные органы Украины начали досудебное расследование вероятного внесудебного убийства украинского военнопленного представителями ВС РФ. Уголовное производство начато в связи с нарушением законов и обычаев войны, а также умышленным убийством, сообщили во вторник, 17 сентября, в Офисе генпрокурора Украины и Донецкой областной прокуратуре.

Ранее российские провоенные Telegram-каналы распространили фотографии лежащего на земле окровавленного человека, предположительно украинского военнослужащего, в грудь которого вонзен меч с надписью "За Курск". На одном из снимков на руке убитого виден серый скотч, таким образом, его руки могли быть связаны.

OSINT-аналитики, геолоцировавшие эти кадры, пришли к выводу, что снимки были сделаны в городе Новогродовка Донецкой области, недалеко от Покровска. В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что сейчас проводится ряд неотложных розыскных действий, чтобы установить обстоятельства преступления и идентифицировать причастных к нему лиц.

Омбудсмен Украины обратился в ООН и МККК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что направил письма в ООН и Международный Красный крест, чтобы они зафиксировали "очередное военное преступление" российской армии. "Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - подчеркнул омбудсмен.

В июне генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины российские военные убили по меньшей мере 61 украинского военнопленного.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Они хотели заставить нас драться между собой" - защитник Мариуполя о двух годах в российском плену

"Они хотели заставить нас драться между собой" - защитник Мариуполя о двух годах в российском плену

За два с половиной года полномасштабной войны РФ в Украине Москва и Киев не раз производили обмен военнопленными. Среди тех, кто возвращается домой, есть и бывшие защитники "Азовстали". С одним из них DW удалось встретиться лично. Владимиру Шевченко было всего 20 лет, когда украинцам пришлось сдать Мариуполь. О том, что ему пришлось пережить за два года в российских тюрьмах - в репортаже DW.
Конфликты9 сентября 2024 г.04:42 мин.
Могилы погибших украинских солдат в Днепре (фото из архива)

CNN опубликовал видео расстрела сдающихся украинских военных

CNN опубликовал видео расстрела сдающихся украинских военных

Телеканал утверждает, что получил записи расстрелов пленных от украинских военных. Они были сняты в районе Работино и Покровска.
Конфликты6 сентября 2024 г.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (фото из архива)

Видео с головой военного ВСУ: украинский омбудсмен обратился в ООН

Видео с головой военного ВСУ: украинский омбудсмен обратился в ООН

"Такие видео враг использует, чтобы запугать и деморализовать украинцев", - заявил Дмитрий Лубинец.
Конфликты17 августа 2024 г.
Показать еще