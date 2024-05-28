Какие страны признают государственность Палестины?

Несмотря на широкое международное признание Палестины как независимого государства, многие западные страны заявляют, что пойдут на такой шаг только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения с Израилем.

Норвегия, Испания и Ирландия объявили о своих планах признать 28 мая палестинское государство. Это решение, как считают его сторонники, призвано повысить шансы на достижение прочного мирного урегулирования ближневосточного конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов", однако оно встретило резкий протест со стороны Израиля.

"Израиль не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность", - написал глава израильского МИД Исраэль Кац в соцсети X, бывшей Twitter, объявив об отзыве послов из трех вышеназванных европейских государств.

Большинство стран мира уже признали Палестину в качестве независимого государства, однако ключевые державы Запада - в частности, постоянные члены Совбеза ООН Великобритания, США и Франция - по-прежнему выступают против. Между тем 10 мая Генассамблея ООН приняла предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию, которая содержит рекомендацию предоставить Палестинской автономии полноправное членство в Организации Объединенных Наций. Резолюцию поддержали 143 страны, 25 воздержались и девять проголосовали против.

Как сказано на сайте ООН , "документ расширяет права Государства Палестина в Генеральной Ассамблее, но не наделяет его правом голосовать или выдвигать свою кандидатуру в органы Организации Объединенных Наций". Право голоса - единственное, чего по-прежнему не хватает палестинцам для полноправного членства в ООН. При этом Генассамблея, согласно Уставу ООН, не может предоставить такой статус - для этого нужна рекомендация Совета Безопасности. Совбез же на своем апрельском заседании не смог дать такую рекомендацию из-за вето США.

Путь к признанию палестинского государства

По данным на апрель 2024 года 143 из 193 стран-членов ООН признают Палестину в качестве независимого государства. Чуть более половины из них сделали это после ноября 1988 года, когда Организация освобождения Палестины (ООП) официально провозгласила государственную независимость Палестины. То решение было поддержано коммунистическими странами, такими как Советский Союз и Китай, а также неприсоединившимися - Югославией и Индией.

Их примеру последовали и другие. В последнее десятилетие XX века многие страны Центральной Азии, а также ЮАР, Филиппины и Руанда установили дипотношения с палестинским государством. В начале 2000-х так же поступили Аргентина, Боливия, Эквадор и Венесуэла.

Представители стран-членов ЮНЕСКО приветствуют прием Палестины в эту организацию, 31 октября 2011 года Фото: dapd

В 2011 году власти Палестинской автономии подали заявку на полноправное членство в ООН, но Совет Безопасности отклонил ее. Тем не менее дипломатические усилия Палестинской национальной администрации (ПНА), а также всеобщее разочарование по поводу застопорившегося процесса израильско-палестинского мирного урегулирования побудили более десятка стран, включая Чили, Уругвай и Перу, признать Палестину независимым государством.

В 2011 году Палестина стала полноправным членом ЮНЕСКО, что, по общему мнению, стало победой ее дипломатии. В том же году Исландия первой из западноевропейских стран признала независимость Палестины, создав таким образом прецедент для Швеции, которая последовала этому примеру в 2014 году.

Последние события

В 2018 году Колумбия - незадолго до окончания срока полномочий тогдашнего президента Хуана Мануэля Сантоса - объявила о признании Палестины суверенным государством.

Густаво Петро Фото: Chepa Beltran/LongVisual/ZUMA/picture alliance

После начала израильского наступления на Газу Колумбия, которая в 2023 году экспортировала в Израиль товаров на 1 млрд долларов, сократила свои политические и экономические отношения с этой страной. А 2 мая колумбийский президент Густаво Петро объявил, что Богота через два дня прекратит дипотношения с Израилем и откроет посольство в палестинском городе Рамалла на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

В начале мая о признании Палестины независимым государством объявили Багамские острова, Тринидад и Тобаго, Ямайка и Барбадос. Годом ранее, в июне 2023-го, Мексика сообщила о своей полной поддержке палестинской государственности, а вскоре после этого Мехико приступил к созданию полноценного посольства на палестинских территориях.

Какова позиция Запада?

США, Канада, Австралия, многие западноевропейские государства, в том числе Германия, а также их союзники Япония и Южная Корея в качестве решения застарелого ближневосточного конфликта официально поддерживают концепцию "двух государств", в соответствии с которой палестинское государство сосуществует с Израилем. Однако многие из них заявляют, что признают Палестину независимым государством только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения.

В связи с текущими событиями некоторые европейские государства пересматривают свою позицию. В начале мая министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сообщил, что Париж придерживается решения не признавать палестинскую государственность, но добавил, что эта тема "не является табу". В тот же день представитель МИД Мальты рассказал журналистам, что "Мальта недавно подтвердила свою готовность признать Палестину, когда такое признание может внести позитивный вклад".

В последние недели бельгийские законодатели работали над резолюцией о признании независимости палестинского государства, но премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, со своей стороны, заявил, что время для этого неподходящее и что Брюссель "продолжит оставаться частью группы единомышленников относительно палестинской государственности".