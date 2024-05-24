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Шольц: ФРГ не планирует признавать палестинское государство

Кирилл Шестаков
24 мая 2024 г.

Для признания палестинского государства пока "нет никаких оснований", заявил Олаф Шольц. По его мнению, решение о двух государствах должно быть принято в переговорах между Израилем и палестинцами.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Германия в настоящий момент не планирует признавать "Палестину" в качестве независимого государства. Об этом в пятницу, 24 мая, заявил федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Берлине. По словам Шольца, для признания палестинского государства пока "нет никаких оснований". "Нет ясности по поводу территории государства, по всем другим вопросам, связанным с ним", - сказал канцлер.

Вместо разговоров о признании необходимо "решение, выработанное в переговорах между Израилем и палестинцами, которое приведет к решению о двух государствах", - подчеркнул Шольц. В этот процесс, по его словам, будет входить и учреждение органов власти палестинской автономии, ответственных за Западный берег реки Иордан и сектор Газа. "Но мы еще очень далеки от этого", - добавил Шольц.

В данный момент важно "добиться долгосрочного прекращения огня" и того, чтобы "все вовлеченные стороны взяли на себя обязательства по решению вопроса о двух государствах", указал канцлер ФРГ. По его мнению, путь "символического признания государственности" не продуктивен.

Норвегия, Испания и Ирландия признают Палестину государством

Признание палестинского государства произойдет 28 мая, объявили правительства Норвегии, Испании и Ирландии 22 мая. Премьер-министр Норвегии обосновал это решение тем, что палестинцы имеют "фундаментальное право на самоопределение", а "мира на Ближнем Востоке не будет без решения на основе сосуществования двух государств". В ответ Израиль отозвал своих послов из этих стран для консультаций. 

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 35 с половиной тысячи человек, еще почти 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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