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Норвегия, Испания и Ирландия признают Палестину государством

Сергей Ромашенко
22 мая 2024 г.

Признание палестинского государства произойдет 28 мая, объявили правительства трех стран. Единственная альтернатива войне - мирное урегулирование на основе сосуществования Израиля и Палестины, заявили в Осло.

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре
Премьер-министр Норвегии СтёреФото: Erik Flaaris Johansen/NTB/dpa/picture alliance

Норвегия, Испания и Ирландия объявили о скоординированном признании Палестины как государства с 28 мая. "Посреди войны с десятками тысяч погибших и раненых мы должны сохранить единственную альтернативу, предлагающую политическое решение и для израильтян, и для палестинцев: два государства, сосуществующие бок о бок в мире и безопасности", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в среду, 22 мая.

"Палестинский народ имеет фундаментальное, независимое право на самоопределение. И израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире в своих государствах. Мира на Ближнем Востоке не будет без решения на основе сосуществования двух государств", - подчеркнул Стёре.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал скоординированное признание Палестины тремя европейскими странами "историческим и важным днем для Ирландии и Палестины". Заявление о признании Палестины как государства сделал и премьер Испании Педро Санчес. Ожидается, что примеру трех стран последуют и другие европейские государства. Швеция признала Палестину суверенным государством еще в октябре 2014 года.

Два государства в границах до 1967 года

Премьер-министр Норвегии Стёре в своем заявлении указал, что демаркация территории между Палестиной и Израилем должна быть произведена на основе границ, существовавших до 1967 года, с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств, при этом вплоть до заключения окончательной договоренности о границах допускается обмен территориями.

В заявлении норвежского премьера особо подчеркивается, что признание Палестины является способом поддержки умеренных сил, теряющих влияние в условиях затяжного и жестокого конфликта.

Израиль против позиции Осло и Дублина

Израиль выступает категорически против признания Палестины. "Продвигать признание палестинского государства - значит говорить убийцам и насильникам, что террор окупается", - заявил недавно постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, добавив, что Палестинская автономия не удовлетворяет критериям для преобразования в суверенное государство.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац 22 мая отозвал послов своей страны в Ирландии и Норвегии для незамедлительных консультаций. "Я посылаю ясный и недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать, когда другие подрывают его суверенитет и безопасность. Сегодняшнее решение посылает весть палестинцам и всему миру о том, что терроризм окупается", - заявил он.

Кац назвал решение о признании Палестины несправедливостью к памяти о жертвах 7 октября, когда исламисты ХАМАС совершили террористическое нападение на Израиль, убив более 1200 израильтян. "Израиль не будет молчать, будут серьезные последствия", - предупредил израильский министр, добавив, что как только о признании Палестины официально объявит Испания, будет отозван израильский посол в Мадриде.

Испания - один из самых резких в Европе критиков военной операции Израиля в секторе Газа и еще в октябре приостановила экспорт вооружений в эту страну.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 35 с половиной тысячи человек, еще почти 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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