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ФРГ пока не станет признавать палестинское государство

Роман Сулима
23 мая 2024 г.

Берлин пока не будет следовать примеру Норвегии, Испании и Ирландии, решивших признать независимое палестинское государство, сообщила представительница МИД ФРГ.

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Здание министерства иностранных дел ФРГ в Берлине
Здание министерства иностранных дел ГерманииФото: Sascha Steinach/dpa/picture-alliance

В настоящее время Германия не будет следовать примеру Норвегии, Испании и Ирландии,которые решили признать независимое палестинское государство. "Самостоятельное государство Палестина остается твердой целью германской внешней политики", однако вопрос о признании окажется в повестке дня лишь в ходе политического процесса на пути к его становлению, заявила в Берлине в среду, 22 мая, представительница министерства иностранных дел ФРГ, которую цитирует агентство Reuters. По этой причине, по ее словам, Германия уже давно поддерживает создание и реформирование палестинских институтов.

В конечном счете лишь собственное государство в смысле концепции "двух государств для двух народов" создаст как для палестинцев, так и для израильтян возможность жить бок о бок в мире и безопасности, сказала представительница МИД, подчеркнув, что необходимость переговоров на эту тему сейчас важна, как никогда прежде.

Несколькими днями ранее Генеральная Ассамблея ООН 143 голосами решила предоставить палестинцам новые "права и привилегии" в Организации Объединенных Наций, отмечает Reuters. Германия, Австрия, Великобритания, Италия и Украина воздержались при голосовании. США, Израиль, Венгрия и Чехия проголосовали против.

Норвегия, Испания и Ирландия признают Палестину государством

Норвегия, Испания и Ирландия объявили, что признают государство Палестину 28 мая. "Посреди войны с десятками тысяч погибших и раненых мы должны сохранить единственную альтернативу, предлагающую политическое решение и для израильтян, и для палестинцев: два государства, сосуществующие бок о бок в мире и безопасности", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре 22 мая.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал согласованное признание Палестины этими тремя европейскими странами "историческим и важным днем для Ирландии и Палестины". Заявление о признании Палестины как государства сделал и премьер Испании Педро Санчес. Ожидается, что примеру трех стран последуют и другие европейские государства. Швеция признала Палестину суверенным государством еще в октябре 2014 года.

Премьер-министр Норвегии Стёре в своем заявлении указал, что демаркация территории между Палестиной и Израилем должна быть произведена на основе границ, существовавших до 1967 года, с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств, при этом вплоть до заключения окончательной договоренности о границах допускается обмен территориями.

Израиль - против позиции Осло и Дублина

Израиль выступает категорически против признания Палестины. "Продвигать признание палестинского государства - значит говорить убийцам и насильникам, что террор окупается", - заявил недавно постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, добавив, что Палестинская автономия не удовлетворяет критериям для преобразования в суверенное государство.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац 22 мая отозвал послов своей страны в Ирландии и Норвегии для незамедлительных консультаций. "Я посылаю ясный и недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать, когда другие подрывают его суверенитет и безопасность. Сегодняшнее решение посылает весть палестинцам и всему миру о том, что терроризм окупается", - заявил он.

"Израиль не будет молчать, будут серьезные последствия", - предупредил израильский министр, добавив, что как только о признании Палестины официально объявит Испания, будет отозван израильский посол в Мадриде. Испания - один из самых резких в Европе критиков военной операции Израиля в секторе Газа и еще в октябре приостановила экспорт вооружений в эту страну.

Германия не была готова признать палестинское государство и ранее

ФРГ пока не готова выступить за полное признание палестинского государства и по-прежнему поддерживает принцип "два государства для двух народов", заявлял в середине августа 2022 года в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по окончании встречи с главой Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмудом Аббасом. В то же время Шольц отклонил требование Аббаса, чтобы Европейский Союз и ООН признали палестинские территории независимым государством.

На той встрече Аббас обвинил Израиль в том, что тот уже долгое время препятствует признанию палестинского государства, а также выразил разочарование тем, что и США не представили никакой новой инициативы для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 35500 человек, еще почти 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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