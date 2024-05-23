Байден отвергает одностороннее признание Палестины

Президент США является "убежденным сторонником двустороннего решения" и выступал за него на протяжении всей своей политической карьеры, заявила официальный представитель Совета нацбезопасности США.

Президент США Джо Байден отвергает одностороннее признание независимого палестинского государства. Байден является убежденным сторонником концепции "двух государств для двух народов" и выступал за нее на протяжении всей своей политической карьеры, заявила в среду, 22 мая, официальная представительница Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриенн Уотсон. Глава Белого дома убежден, что палестинское государство должно быть создано "посредством прямых переговоров обеих сторон, а не путем одностороннего признания", подчеркнула Уотсон. Напрямую комментировать заявления Испании, Ирландии и Норвегии о решении признать независимое палестинское государство она не стала.

В тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что каждая страна может самостоятельно принять решение о признании палестинского государства, пишет агентство Reuters.

Несколькими днями ранее Генеральная Ассамблея ООН 143 голосами решила предоставить палестинцам новые "права и привилегии" в Организации Объединенных Наций. Германия, Австрия, Великобритания, Италия и Украина воздержались при голосовании. США, Израиль, Венгрия и Чехия проголосовали против.

Норвегия, Испания и Ирландия признают Палестину государством

Норвегия, Испания и Ирландия объявили, что признают государство Палестину 28 мая. "Посреди войны с десятками тысяч погибших и раненых мы должны сохранить единственную альтернативу, предлагающую политическое решение и для израильтян, и для палестинцев: два государства, сосуществующие бок о бок в мире и безопасности", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре 22 мая.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал согласованное признание Палестины этими тремя европейскими странами "историческим и важным днем для Ирландии и Палестины". Заявление о признании Палестины как государства сделал и премьер Испании Педро Санчес. Ожидается, что примеру трех стран последуют и другие европейские государства. Швеция признала Палестину суверенным государством еще в октябре 2014 года.

Премьер-министр Норвегии Стёре в своем заявлении указал, что демаркация территории между Палестиной и Израилем должна быть произведена на основе границ, существовавших до 1967 года, с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств, при этом вплоть до заключения окончательной договоренности о границах допускается обмен территориями.

Израиль - против позиции Осло и Дублина

Израиль выступает категорически против признания Палестины. "Продвигать признание палестинского государства - значит говорить убийцам и насильникам, что террор окупается", - заявил недавно постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, добавив, что Палестинская автономия не удовлетворяет критериям для преобразования в суверенное государство.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац 22 мая отозвал послов своей страны в Ирландии и Норвегии для незамедлительных консультаций. "Я посылаю ясный и недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать, когда другие подрывают его суверенитет и безопасность. Сегодняшнее решение посылает весть палестинцам и всему миру о том, что терроризм окупается", - заявил он.

"Израиль не будет молчать, будут серьезные последствия", - предупредил израильский министр, добавив, что как только о признании Палестины официально объявит Испания, будет отозван израильский посол в Мадриде. Испания - один из самых резких в Европе критиков военной операции Израиля в секторе Газа и еще в октябре приостановила экспорт вооружений в эту страну.

ФРГ пока не станет признавать палестинское государство

В настоящее время Германия не будет следовать примеру Норвегии, Испании и Ирландии, которые решили признать независимое палестинское государство, заявила в Берлине 22 мая представительница министерства иностранных дел ФРГ, которую цитирует агентство Reuters. "Самостоятельное государство Палестина остается твердой целью германской внешней политики", однако вопрос о признании окажется в повестке дня лишь в ходе политического процесса на пути к его становлению, подчеркнула она. По этой причине, по ее словам представительницы федерального МИД, Германия уже давно поддерживает создание и реформирование палестинских институтов.

В конечном счете лишь собственное государство в смысле концепции "двух государств для двух народов" создаст как для палестинцев, так и для израильтян возможность жить бок о бок в мире и безопасности, сказала представительница германского МИДа, подчеркнув, что необходимость переговоров на эту тему сейчас важна, как никогда прежде.