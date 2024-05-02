Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, обвинив его правительство в "геноциде" палестинцев. Если погибнет палестинский народ, погибнет и все человечество, заявил он в своей речи в среду, 1 мая, в Боготе по случаю Международного дня труда. "И мы не позволим ему умереть", - отметил политик из коалиции левых партий. Он добавил, что отношения с Израилем будут разорваны 2 мая.

В ответ власти Израиля решительно осудили заявления колумбийского президента. История покажет, что он встал на сторону монстров, заявил израильский МИД. Глава ведомства Исраэль Кац назвал Петро "антисемитом", который пообещал "вознаградить убийц и насильников из ХАМАС".

Колумбия поддерживает иск ЮАР против Израиля

После масштабной атаки на Израиль террористической группировки ХАМАС 7 октября 2023 года и начала ответной операции Петро критиковал действия израильского правительства и обвинял их в геноциде палестинцев. Кроме того, он прервал закупки оружия у Израиля, который до этого был одним из важнейших поставщиков вооружений Колумбии.

До прихода в политику Петро был членом партизанской группировки M19, которая до ее роспуска совершала, в том числе, нападения на израильские учреждения. Находящийся у власти с лета 2022 года президент в настоящее время имеет низкие рейтинги среди избирателей. Вместе с Бразилией Колумбия поддерживает инициированное ЮАР судебное разбирательство против Израиля в Международном уголовном суде в Гааге.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.