Иски о геноциде и санкциях: как работает Международный суд

Использовала ли РФ геноцид как ложный предлог для начала войны в Украине и имел ли Израиль цель истребить палестинцев? Решений по этим искам ожидают от МС. Кто может обращаться в этот суд и кто в нем заседает?

Здание в Гааге с изящными башнями, мансардами и аркадами, где располагается резиденция Международного суда ООН , носит говорящее название - Дворец мира. Главная цель заседаний, проходящих под его сводами, - урегулирование межгосударственных юридических споров.

Суд приступил к своим функциям в 1946 году, придя на смену Постоянной палате международного правосудия, которая работала во Дворце мира с 1922 года. И хотя многие другие структуры ООН расположены в Нью-Йорке, с точки зрения международного права Гаага заняла важное место на карте мира.

Что представляет собой Международный суд ООН

"Международный суд является главным судебным органом Организации Объединенных Наций", "Каждый член Организации обязуется выполнить решение Международного суда по тому делу, в котором он является стороной", гласит глава XIV Устава ООН .

Решения Международного суда выносят 15 судей из различных стран мира . Они избираются Генассамблеей и Совбезом ООН. Каждые три года происходит замена пяти судей. Как и в Совбезе ООН, благодаря установленным квотам гарантируется, что в Суде представлены все регионы мира.

Сегодня председателем Международного суда ООН является ливанский юрист и дипломат Наваф Салам, избранный на эту должность в феврале 2024 года и сменивший на ней американку Джоан Донохью. Его заместительница - судья из Уганды Джулия Себутинде, ставшая преемницей россиянина Кирилла Геворгяна.

Эмблема Международного суда ООН Фото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

В отличие от Международного уголовного суда (МУС), где ответчиками выступают физические лица, - например, в делах, связанных с обвинениями в военных преступлениях, - сторонами процессов в Международном суде ООН являются государства.

Кроме того, МС имеет консультативную функцию. Это означает, что он выносит консультативные заключения по правовым вопросам, направляемым ему уполномоченными на это международными органами и организациями.

На кого распространяется юрисдикция Международного суда

Можно было бы предположить, что принятие Устава ООН автоматически означает для того или иного государства признание юрисдикции Международного суда ООН, но это не так. Как поясняется на сайте Суда, он обладает компетенцией для рассмотрения спора, только если заинтересованные государства признали его юрисдикцию одним из следующих способов.

Вариант первый: заинтересованные государства заключили между собой специальное соглашение о вынесении спора на рассмотрение Суда.

Вариант второй: заинтересованные государства являются сторонами одного из договоров, содержащих положение, по которому одно из них может передать спор на рассмотрение Суда.

Так, в 2018 году МС рассматривал иск Ирана к США, поданный на основании договора "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года. В итоге решение было вынесено в пользу Тегерана. При этом Международный суд ООН постановил, что Вашингтон должен устранить любые препятствия на пути свободного экспорта на территорию Ирана лекарств и изделий медицинского назначения, продовольствия и сельскохозяйственной продукции, а также запчастей, оборудования и связанных услуг, необходимых для безопасности гражданской авиации.

Не путать с Международным судом ООН: Международный уголовный суд (МУС) тоже находится в Гааге Фото: Klaus Rainer Krieger/reportandum/IMAGO

В октябре 2018 года администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа объявила о выходе из договора о дружбе с Ираном. Как заявил тогда госсекретарь Майк Помпео, США считают, что "Иран использует Суд не по назначению в политических и пропагандистских целях".

Вариант третий: разрешение спора между государствами относится к компетенции Международного суда ООН в силу односторонних заявлений, сделанных этими государствами в соответствии со Статутом Международного суда, "когда каждое государство согласилось с обязательным характером юрисдикции МС в случае спора с другим государством, сделавшим аналогичное заявление".

Как уточняется на сайте Международного суда ООН, "в настоящее время сохраняют силу заявления 73 государств, ряд из которых содержат оговорки об исключении некоторых категорий споров". Германия подписала декларацию о признании обязательной юрисдикции Международного суда в 2008 году.

"Если государство не признало юрисдикцию Суда на момент, когда против него было подано заявление, это государство может признать юрисдикцию в отношение данного конкретного дела, что позволит Суду его рассматривать", - уточняется также на сайте МС .

Иски в МС без согласия государства-ответчика

Подавать иски в Международный суд ООН можно и без согласия государства-ответчика: в случае, когда истец ссылается на отдельные конвенции ООН, в которых МС назван в качестве суда и которые были подписаны государством, против которого направлен иск.

Характерным примером документа, на который истцы опирались в таких случаях, является Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года, статья IX которой гласит, что споры "передаются в Международный суд по просьбе любой из сторон, участвующих в споре". Именно на этом документе основан инициированный Гамбией процесс против Мьянмы, которую обвиняют в геноциде народности рохинджа.

Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него легла в основу и срочного иска ЮАР против Израиля, который столкнулся с обвинением в геноциде палестинцев в секторе Газа.

Иск Украины против России

В феврале 2024 года Международный суд ООН принял к рассмотрению иск Украины к России, поданный в феврале 2022 года, после начала полномасштабного военного вторжения РФ в соседнее государство. В иске Киев обвиняет Москву в использовании для начала войны ложного предлога о якобы имевшем место геноциде русскоязычного населения востока Украины.

При этом украинская сторона сама обвинила РФ в "планировании актов геноцида в Украине" и заявила, что Россия "намеренно убивает представителей украинской национальности и наносит им серьезные увечья".

Объявляя о вторжении в Украину, Путин заявил, что цель войны "прекратить геноцид" в отношении проживающих в Донбассе людей. Киев тогда отверг обвинения в геноциде и обратился в суд. Президент Владимир Зеленский, комментируя обращение, потребовал привлечь Москву к ответственности за манипуляцию понятием "геноцид" для оправдания агрессии.

Представитель России на предварительных слушаниях настаивал на прекращении иска, утверждая, что у суда ООН нет юрисдикции рассматривать его. Суд в итоге отклонил пять из шести предварительных возражений России, подтвердив лишь, что не имеет полномочий решать, является ли вторжение России нарушением Конвенции ООН о геноциде.

Что делать при неисполнении решений МС

Во всех вышеназванных случаях решение Международного суда ООН является юридически обязательным и обжалованию не подлежит. "Если одно из государств-участников разбирательства не выполняет его, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности ООН", - отмечается на сайте МС.

После поступления иска Украины к России, Международный суд ООН в марте 2022 года постановил, что РФ должна немедленно прекратить военные действия, начатые 24 февраля 2022 года на территории Украины, а также гарантировать, что поддерживаемые и руководимые ею военные и нерегулярные вооруженные формирования, организации и лица под ее контролем и руководством не будут предпринимать никаких шагов в поддержку военных операций. Однако, как известно, и после этого постановления МС Россия военные действия в Украине не прекратила.

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