Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины к России

Международный суд ООН принял к рассмотрению иск Киева против РФ о неправомерном использовании конвенции о геноциде в качестве ложного предлога для нападения на Украину, ограничив круг рассматриваемых вопросов.

Международный суд ООН в Гааге в пятницу, 2 февраля, принял к рассмотрению иск Украины к России, поданный в феврале 2022 года после начала российского вторжения. В иске Киев обвиняет Москву в использовании ложного предлога о якобы геноциде русскоязычного населения востока Украины для начала войны.

Объявляя о вторжении в Украину, Путин заявил, что цель войны "прекратить геноцид" в отношении проживающих в Донбассе людей. Киев тогда отверг обвинения в геноциде и обратился в суд. Президент Владимир Зеленский, комментируя обращение, потребовал привлечь Москву к ответственности за манипуляцию понятием "геноцид" для оправдания агрессии.

Представитель России на предварительных слушаниях настаивал на прекращении иска, утверждая, что у суда ООН нет юрисдикции рассматривать его. Суд в итоге отклонил пять из шести предварительных возражений России, подтвердив лишь, что не имеет полномочий решать является ли вторжение России нарушением Конвенции ООН о геноциде.

Рассмотрение дела по существу займет многие месяцы

"Важно, чтобы суд принял решение по вопросу о том, что Украина не несет ответственности за какой-то мифический геноцид, который Российская Федерация ложно утверждала, что Украина совершила", - заявил журналистам представитель Украины в Международном суде Антон Кориневич.

В МИД России, комментируя принятие судом иска, заявили, что "на рассмотрении суда остался только один вопрос - совершала ли Украина геноцид в Донбассе". В марте 2022 года Международный суд ООН принял обеспечительные меры в рамках иска Украины и постановил, что РФ должна немедленно приостановить военные действия, чего не было сделано.

Рассмотрение дела по существу может занять многие месяцы, отмечает агентство Reuters. Дата первого заседания пока не назначена.

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