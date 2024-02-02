  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины к России

Даниил Сотников
2 февраля 2024 г.

Международный суд ООН принял к рассмотрению иск Киева против РФ о неправомерном использовании конвенции о геноциде в качестве ложного предлога для нападения на Украину, ограничив круг рассматриваемых вопросов.

https://p.dw.com/p/4bzKX
Заседание Международного суда ООН в Гааге
Заседание Международного суда ООН в Гааге Фото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Международный суд ООН в Гааге в пятницу, 2 февраля, принял к рассмотрению иск Украины к России, поданный в феврале 2022 года после начала российского вторжения. В иске Киев обвиняет Москву в использовании ложного предлога о якобы геноциде русскоязычного населения востока Украины для начала войны.

Объявляя о вторжении в Украину, Путин заявил, что цель войны "прекратить геноцид" в отношении проживающих в Донбассе людей. Киев тогда отверг обвинения в геноциде и обратился в суд. Президент Владимир Зеленский, комментируя обращение, потребовал привлечь Москву к ответственности за манипуляцию понятием "геноцид" для оправдания агрессии.

Представитель России на предварительных слушаниях настаивал на прекращении иска, утверждая, что у суда ООН нет юрисдикции рассматривать его. Суд в итоге отклонил пять из шести предварительных возражений России, подтвердив лишь, что не имеет полномочий решать является ли вторжение России нарушением Конвенции ООН о геноциде.

Рассмотрение дела по существу займет многие месяцы

"Важно, чтобы суд принял решение по вопросу о том, что Украина не несет ответственности за какой-то мифический геноцид, который Российская Федерация ложно утверждала, что Украина совершила", - заявил журналистам представитель Украины в Международном суде Антон Кориневич.

В МИД России, комментируя принятие судом иска, заявили, что "на рассмотрении суда остался только один вопрос - совершала ли Украина геноцид в Донбассе". В марте 2022 года Международный суд ООН принял обеспечительные меры в рамках иска Украины и постановил, что РФ должна немедленно приостановить военные действия, чего не было сделано.

Рассмотрение дела по существу может занять многие месяцы, отмечает агентство Reuters. Дата первого заседания пока не назначена.

Смотрите также:

Как 13-летний мальчик пережил плен в "ДНР" и ищет свою маму

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Заседание Международного суда ООН по иску Украины против России

ФРГ: Украина имеет право на защиту суда ООН в деле о геноциде

ФРГ: Украина имеет право на защиту суда ООН в деле о геноциде

Германия просит Международный суд ООН продолжить рассмотрение иска Украины к РФ по делу об обвинениях в геноциде. Для Берлина конвенция о предотвращении геноцида - особо важная тема, заявила представительница МИД ФРГ.
Правосудие и закон20 сентября 2023 г.
Заседание Международного суда ООН в Гааге

Суд ООН признал лишь часть претензий Украины к РФ

Суд ООН признал лишь часть претензий Украины к РФ

Судьи в Гааге признали нарушение Москвой международных конвенций в восточной Украине и в Крыму, но отказали Киеву в компенсациях. Процесс "Украина против России" длился почти 7 лет.
Правосудие и закон31 января 2024 г.