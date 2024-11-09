МУС запускает расследование в отношении прокурора Хана

Карима Хана обвиняют в сексуальных домогательствах. От главного прокурора МУС требуют сложить с себя полномочия на время расследования, пишут Reuters и AP.

Международный уголовный суд (МУС) запускает внешнее расследование в отношении главного прокурора суда Карима Хана в связи с делом о неправомерном сексуальном поведении. Об этом сообщили в пятницу, 8 ноября, информагентства Reuters и AP со ссылкой на информированные источники.

В сообщениях отмечается, что во внутреннем документе, распространенном среди стран - членов МУС, Хана призывают сложить с себя полномочия на срок проведения расследования. В этом документе, с которым смогли ознакомиться сотрудники Reuters, нет ни даты, ни подписи, следует из публикации.

Как напоминает Reuters в другом сообщении, дело, связанное с Ханом, было передано в надзорный механизм МУС в мае. Сам главный прокурор отверг выдвинутые против него обвинения, информация о которых появилась в октябре. "Предположения о подобных нарушениях не соответствуют действительности. Я работаю в различных сферах на протяжении 30 лет, и ни разу никто не подавал на меня подобной жалобы", - заявил он тогда. Хан призвал внутренний надзорный орган МУС расследовать обвинения в его адрес.

В сообщении Reuters от 8 ноября уточняется со слов источника, что внешнее расследование по делу Карима Хана было согласовано на состоявшемся 7 ноября заседании основной группы руководящего органа МУС - Ассамблеи государств-участников. Ту же информацию распространило агентство AP. Кто именно будет вести это расследование, журналистам выяснить не удалось. Ни Пяиви Каукоранта - председатель Ассамблеи государств - участников МУС, - ни адвокаты Хана не предоставили прессе комментариев по этому вопросу.

Запрос Хана на выдачу ордера на арест Нетаньяху

В настоящее время судьи МУС рассматривают поданный Ханом в мае запрос на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его бывшего министра обороны Йоава Галанта и лидеров террористической организации ХАМАС. Сам Хан подчеркивал, что выдвинутые против него обвинения в противоправных действиях совпали по времени с активной кампанией дезинформации против его офиса.

В марте 2023 года главный прокурор МУС выдал также ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с подозрениями в незаконной депортации украинских детей в Россию.

Россия покинула юрисдикцию МУС в 2016 году. Российские власти в мае 2023 года объявили Карима Хана в розыск и запретили ему въезд в РФ.