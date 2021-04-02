Коронавирус: в Гамбурге и Берлине ограничили передвижения ночью

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 130,6 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 105 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 3 апреля (время московское).

В Берлине и Гамбурге ужесточены противоэпидемические меры

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В Берлине и Гамбурге с вечера пятницы вступили в силу ограничения передвижения в ночное время. Жителям столицы Германии в период с 21.00 до 5.00 разрешены передвижения вне жилища только в одиночку или вдвоем. А в крупнейшем портовом городе федерального значения в этот период действует полный запрет на выход из дома без уважительной причины. Патрулирование обоих городов полицейскими патрулями усилено, нарушителям грозит штраф.

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Карлов мост в Праге

Правительства Словении и Австрии отправят в Чехию 10 тыс. доз вакцин от коронавируса. К такому решению Любляна и Вена пришли после того, как Брюссель раскритиковал страны за нежелание помочь своим партнерам из ЕС, сообщает The Guardian. По словам премьер-министра Словении Янеза Янши, это будет ответная помощь Праге за поставки масок в 2020 году. Чехия - единственная страна Евросоюза, не получившая по программе распределения дополнительный объем вакцин, подчеркнул канцлер Австрии Себастьян Курц.

В Чехии за время пандемии зарегистрировали более 1,5 млн случаев заражения SARS-CoV-2 и более 26,7 тысячи летальных исходов. В стране проживают 10,7 млн человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 2 апреля >>

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