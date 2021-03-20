В Штутгарте на протест вышли более 10 000 корона-скептиков

Более 10 000 протестующих против ограничений из-за пандемии- большая часть из них без масок и соблюдения социального дистанцирования - вышли на акцию в районе Каннштаттер Вазен в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг). Об этом в субботу, 3 апреля, сообщила пресс-служба городской полиции.

По ее данным, по всему центру были задействованы сотни правоохранителей, призванных обеспечивать безопасность участников более 10 различных акций, среди которых были противники антиэпидемических норм, сторонники локдауна, экологи, представители миротворческих организаций, вышедших на традиционные "пасхальные марши" . Митинги и шествия были объявлены в Штутгарте на фоне праздничных дней, приуроченных к отмечаемой 4 апреля по григорианскому календарю Пасхе.

Сторонники ужесточения локдауна недовольны

Городским правоохранителям оказывали поддержку коллеги из федеральной полиции, а также из земель Северный Рейн - Вестфалия и Гессен. Основатель инициативы Querdenken (в переводе с немецкого - "Нестандартное мышление" - Ред.), проводившей демонстрацию, - Михаэль Балльвег (Michael Ballweg) предупредил, что, по имевшимся у него данным из надежного анонимного источника, к акции хотели присоединиться около 100 хулиганов, готовивших провокацию.

В этой связи у ратуши в Штутгарте полиция проверила документы у порядка 20 человек, предположительно принадлежавших к байкерской среде. Были изъяты ударно-защитные перчатки с кварцевым песком, пиротехника, шлемы. Одна сотрудница полиции, по данным dpa, получила легкие травмы.

Между тем, акция COVID-диссидентов уже вызвала острую критику сторонников ужесточения локдауна, которые считают, что полиция слишком мягко действовала в отношении демонстрантов.

Локдаун действует до 18 апреля

С 16 декабря 2020 года в ФРГ действует локдаун. Он продлен до 18 апреля. Жителей Германии по-прежнему просят сократить контакты до абсолютно необходимого минимума. Разрешены встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. Работодателям предписано изыскать возможности для расширения дистанционной работы. Школы и детские сады будут приостанавливать свою деятельность при показателе новых заражений за последние семь дней в 200 случаев на 100 тысяч человек.

В работающих магазинах и общественном транспорте по-прежнему необходимо носить только медицинские маски или респираторы FFP2. С 1 марта в стране вновь открылись парикмахерские, с 8 марта - книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища. Однако с 29 марта в ряде федеральных земель были отменены многие послабления.

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