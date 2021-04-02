Коронавирус: во Франции введен локдаун по всей стране

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 130,6 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 105 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 3 апреля (время московское).

Во Франции введен общенациональный локдаун

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Во Франции с 3 апреля введен общенациональный локдаун сроком на один месяц. В частности, во всех 96 департаментах вводится комендантский час с 19.00 и запрет удаляться от места жительства более, чем на 10 километров. Работающим жителям страны рекомендовано перейти на удаленный режим. С 5 апреля минимум на три недели закроются школы и детские сады. Студенты смогут посещать лекции раз в неделю.

Ранее жесткие противоэпидемические ограничения были введены только в столичной провинции Иль-де-Франс, включая Париж, Лионе и еще нескольких регионах. С начала эпидемии во Франции выявлено более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом нового типа и более 96 тыс. летальных исходов. В стране проживают более 65 млн человек.

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Во Франции зарегистрированы три новых случая "атипичного тромбоза" после прививки вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca. Как сообщило французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM), все три инцидента произошли в период с 19 по 25 марта, два случая завершились летальным исходом.

В общей сложности во Франции после вакцинирования препаратом AstraZeneca выявлены 12 случаев тяжелых побочных явлений, проявившихся в возникновении тромбозов крупных вен, в основном, части мозга. По мнению специалистов, это могло быть спровоцировано снижением числа тромбоцитов в крови или нарушением свертываемости крови.

ANSM рекомендует привившимся этой вакциной немедленно обратиться к врачу, если такие симптомы, как головные боли, одышка, боль в груди или животе, отек ног, нарушения зрения или синяк вдали от места укола, сохраняются более трех дней.

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Во время столкновения с полицией вечерром 1 апреля

В Бельгии в брюссельском парке Камбрский лес полиция разогнала с применением слезоточивого газа и водометов нарушителей противоэпидемических ограничений. Перед этим полиция с помощью громкоговорителей призвала собравшихся покинуть парк в связи с нарушением предписаний. Со стороны протестующих в правоохранителей полетели бутылки, ветки и пиротехника. В результате было задержано 11 человек. Из-за пандемии коронавируса в Бельгии запрещено собираться на свежем воздухе компанией более четырех человек. Днем ранее в Камбрском лесу также произошли столкновения полиции и недовольных антикоронавирусными ограничениями.

В Берлине и Гамбурге ужесточены противоэпидемические меры

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Полицейский патруль в Гамбурге

В Берлине и Гамбурге с вечера пятницы вступили в силу ограничения передвижения в ночное время. Жителям столицы Германии в период с 21.00 до 5.00 разрешены передвижения вне жилища только в одиночку или вдвоем. А в крупнейшем портовом городе федерального значения в этот период действует полный запрет на выход из дома без уважительной причины.

Патрулирование обоих городов полицейскими усилено, нарушителям предписаний грозит штраф.

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Правительства Словении и Австрии отправят в Чехию 10 тыс. доз вакцин от коронавируса. К такому решению Любляна и Вена пришли после того, как Брюссель раскритиковал страны за нежелание помочь своим партнерам из ЕС, сообщает The Guardian.

Карлов мост в Праге

По словам премьер-министра Словении Янеза Янши, это будет ответная помощь Праге за поставки масок в 2020 году. Чехия - единственная страна Евросоюза, не получившая по программе распределения дополнительный объем вакцин, подчеркнул канцлер Австрии Себастьян Курц.

В Чехии за время пандемии зарегистрировали более 1,5 млн случаев заражения SARS-CoV-2 и более 26,7 тысячи летальных исходов. В стране проживают 10,7 млн человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 2 апреля >>

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