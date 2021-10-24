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В ходе консультаций в Сеуле спецпредставитель США по Северной Корее назвал очередные испытательные пуски "провокацией" и вновь призвал Пхеньян вернуться к диалогу. Совбез ООН готовит экстренное заседание.
КНДР произвела запуск снарядов в направлении Японского моря, заявили в Токио и Сеуле. В связи с инцидентом Южная Корея соберет заседание Совета национальной безопасности.
В лучших традициях южнокорейского кино этот хит сезона на Netflix играет с жизнями своих персонажей не только по правилам безобидных детских игр, но и по законам жестокого реального общества.
Спецдокладчик ООН по правам человека указал на массовый голод в КНДР, чреватый летальными исходами. Томас Охеа Кинтана призвал Совбез ООН ослабить санкции против Северной Кореи.
Сестра Ким Чен Ына пытается организовать саммит КНДР и Южной Кореи. Предположительно она же стоит за возобновлением телефонной связи между Пхеньяном и Сеулом. Какую цель преследует Ким Ё Чжон?
Между Сеулом и Пхеньяном восстановлена связь: северокорейская сторона ответила на звонок из Южной Кореи. Тем самым был подан сигнал о сближении.
Согласно агентству ЦТАК, в ходе теста подтверждены "удивительные боевые характеристики" новой ракеты. На днях КНДР сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.
Власти КНДР, по всей видимости, осуществили запуск баллистической ракеты. Постпред КНДР в ООН подчеркнул право своей страны на проведение ракетных испытаний.
По данным Международного агентства по атомной энергии, о запуске реактора в Йонбене может свидетельствовать сброс охлаждающей воды.
Летние учения двух стран проводятся без полевых занятий. В Сеуле отметили, что такое решение принято из-за пандемии коронавируса и из желания содействовать денуклеаризации Корейского полуострова.
В отношениях Южной и Северной Кореи впервые за долгое время наметилось потепление: лидеры двух стран договорились восстановить канал связи между Сеулом и Пхеньяном.
КНДР должна быть готова и к диалогу, и к конфронтации с Соединенными Штатами, заявил Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии КНДР.
В интервью DW режиссер документального кино и президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский рассказал, почему считает Навального пропагандистом и что отличает Россию от Северной Кореи.
Ведущий университет КНДР - имени Ким Ир Сена - может похвастаться наличием зарубежных вузов-партнеров, в том числе двух немецких. Некоторые из них, узнав об этом, в ужасе отрицают факт сотрудничества. Расследование DW.
В Пхеньяне объяснили отказ участвовать в отборочных матчах ЧМ-2022 в Республике Корея "опасениями из-за коронавируса".
США нацелены не на враждебность к КНДР, а на решение вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова, указал Джейкоб Салливан. Вашингтон отреагировал на обвинения Пхеньяна в "ядерном шантаже".
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