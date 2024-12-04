Южная Корея: что будет после фиаско с военным положением

Возможно, у южнокорейского президента Юн Сок Ёля были законные претензии к оппозиции, но его провал с введением военного положения дал обратный эффект, воскресив в стране память о военных диктатурах.

Хаос, захлестнувший южнокорейскую политику после того, как президент Юн Сок Ёль вечером во вторник, 3 декабря, в ходе прямого телеобращения к нации объявил о введении в стране военного положения, продолжился и на следующий день.

В ночь на среду президент отменил свой указ, поскольку перед этим депутаты Национального собрания большинством голосов проголосовали против демарша главы государства. После этого собрался кабинет министров и также проголосовал за отмену военного положения. Военные вернулись в расположение своих частей, а руководство администрации президента в полном составе подало в отставку.

Южнокорейская оппозиция будет добиваться импичмента президента

Появление вооруженных солдат на ступенях парламента и вокруг него потрясли Южную Корею, воскресив воспоминания о военных диктатурах 1960-х - конца 1980-х, когда правители не останавливались перед жестким применением насилия против несогласных с их политикой, включая использование для этой цели армии.

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю после фиаско с введением военного положения грозит импичмент Фото: Ahn Young-joon/AP/dpa/picture alliance

Утром 4 декабря руководство главной оппозиционной Демократической партии "Тобуро" заявило, что будет добиваться импичмента Юна. Президент в течении последнего года постоянно находился под огнем леволиберальной "Тобуро", которая резко критиковала его экономический курс, политику в отношении Северной Кореи, а также предполагаемое вмешательство в управление государством первой леди и ее возможную причастность к коррупции. Курс Юна не находил поддержки и у избирателей, уровень одобрения его деятельности в начале этой недели упал до 19%.

"Тобуро", имеющая большинство в Национальном парламенте, сейчас стремится извлечь для себя максимальную выгоду из действий президента, сначала объявившего о введении военного положения, а потом вынужденного отменить свое решение.

Противостояние Юн Сок Ёля и "Тобуро"

Хотя у Юн Сок Ёля, представляющего правоконсервативную партию "Сила народа", возможно, были обоснованные претензии к "Тобуро" за то, что та использовала свое большинство в Нацсобрании для проталкивания нужных ей законопроектов и инициирования расследования в отношении супруги президента, аналитики говорят, что президент неправильно выбрал время и форму для контратаки, и эта ошибка сделала его уязвимым как никогда прежде.

"В СМИ и в обществе звучало много критики в отношении Демпартии, и, похоже, Юн неправильно воспринял это как большую поддержку, чем имел на самом деле, - говорит Ким Сан У, в прошлом деятель леволиберальной партии "Национальный конгресс за новую политику", ныне член правления Фонда мира Ким Дэ Чжуна.

Лидер партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён Фото: Yonhap/REUTERS

"Оппозиция злоупотребляет своим положением в парламенте, протаскивая законопроекты, которые, по мнению Юна, противоречат национальным интересам, требуя проведения расследования в отношении его жены и импичмента ряда высокопоставленных членов его правительства", - пояснил Ким в интервью DW.

"Тобуро" смогла вести себя таким образом, поскольку располагает большинством в Нацсобрании после победы на промежуточных выборах в начале 2024 года, которая сильно ограничила возможности Юна во второй половине срока его правления. На 4 декабря в парламенте были назначены слушания об отставке четырех высокопоставленных сотрудников исполнительной власти, в том числе одного чиновника, который занимался расследованием деятельности бывшего президента Мун Чжэ Ина, выдвигавшегося от "Тобуро", и нынешнего лидера этой партии Ли Чжэ Мёна.

Аргумент об угрозе со стороны Северной Кореи не сработал

Президентская партия "Сила народа" также была возмущена тем, что "Тобуро" использовала свое большинство в парламенте, чтобы заставить правительство сократить в проекте бюджета на следующий год ассигнования на оборону на 67,8 млрд вон (45,7 млн евро в пересчете). Объявляя о введении военного положения, Юн Сок Ёль заявил, что это шаг "направлен на искоренение просеверокорейских сил" в рядах оппозиции и защиты конституционного порядка от угроз, исходящих от КНДР, не предоставив на сей счет никаких доказательств и подробностей.

Военные пытаются войти в здание Национального собрания Южной Кореи после объявления президентом военного положения, 4 декабря 2024 года Фото: JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images

Действия Юна многим напомнили о южнокорейских военных диктаторах, которые почти вплоть до конца 1980-х, пытаясь контролировать диссидентов и политических оппонентов, постоянно прибегали к использованию тезиса об угрозе со стороны Северной Кореи. В данном случае аргументом для Юна могло стать то, что, в частности, под сокращение попали бюджетные расходы на операции по сбору развединформации, имеющие решающее значение для выявления и расследования угроз национальной безопасности и коррупции.

В последнее время в отношении нескольких политиков из Демпартии, в том числе ее лидера Ли Чжэ Мёна, велись расследования по подозрению в коррупции и совершении других преступлений. В середине ноября Ли приговорили к году лишения свободы с отсрочкой на два года за нарушение закона о выборах, он подал апелляцию на этот приговор. Однако какой бы глубокой ни была досада Юна по поводу поведения оппозиции, аналитики считают, что президент совершил серьезную ошибку и ослабил собственные позиции.

Крупный просчет президента Юна

"Объявление Юном военного положения выглядело одновременно и юридическим перегибом, и политическим просчетом, несущим неоправданные риски для экономики и безопасности Южной Кореи", - полагает Лейф-Эрик Исли, профессор международных исследований женского Университета Ихва в Сеуле.

Демонстранты в Сеуле требуют отставки президента, 4 декабря 2024 года Фото: Lee Jin-man/AP Photo/picture alliance

"Имея крайне низкую поддержку в обществе и не располагая сильными позициями в собственной партии и администрации, президент должен был понимать, как трудно будет выполнить его указ, - сказал Исли DW. - Он выглядел как политик, находящийся в осаде и делающий отчаянный шаг, противостоя разрастающимся скандалам, обструкции со стороны ряда институтов и призывов к импичменту, которые теперь, вероятно, усилятся".

Юн, добавил профессор, поступил правильно, отменив военное положение сразу после того, как против его введения проголосовали депутаты Нацсобрания, поскольку это "уменьшило вероятность насилия или конституционного кризиса" в стране.

Южной Корее грозит политическая нестабильность

Тем не менее Южную Корею, похоже, ожидает период политической нестабильности, поскольку противостояние между исполнительной и законодательной властями продолжается. "Когда его избрали президентом, Юн имел 26-летний опыт работы прокурором, но совершенно не имел опыта политической деятельности и представлений о том, как управлять страной", - констатирует Ким Сан У из Фонда мира Ким Дэ Чжуна.

Оппозиция потребовала от Юн Сок Ёля немедленно уйти в отставку, Сеул готовится к новым демонстрациям его противников. "Люди голосовали за него, потому что он не был представителем истеблишмента, он говорил, что у него нет личной преданности политическим предшественникам и что он независим", - добавил Ким.

По его оценке, в стране сейчас сложилась опасная ситуация: "Корейцы услышали термин "военное положение", и перед ними сразу же воскресли травмирующие образы периода правления военных диктаторов. А если люди становятся слишком эмоциональными, возникает опасность".