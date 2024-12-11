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ПолитикаЮжная Корея

Полиция Южной Кореи провела обыски в офисе президента

Анастасия Аринушкина
11 декабря 2024 г.

Экс-министр обороны Южной Кореи, которого обвиняют в госизмене, попытался совершить суицид после ареста.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль (фото из архива)Фото: South Korean Presidential Office/Yonhap/AP/picture alliance

Южнокорейская полиция в среду, 11 декабря, провела обыск в администрации президента Юн Сок Ёля в связи с введением им военного положения в стране 3 декабря, сообщает информагентство Yonhap. Обыски также прошли в Национальном агентстве полиции, полиции Сеула и Службе безопасности Национального собрания. Рейды проводила специальная следственная группа, созданная для расследования событий военного положения, указывает агентство AFP.

Накануне вечером суд принял решение об аресте бывшего министра обороны Ким Ён Хёна. Кроме того, были арестованы генеральный комиссар Национального агентства полиции Чо Джи Хо и начальнык полиции Сеула Ким Бон Сик.

Утром 11 декабря стало известно, что Ким Ён Хён совершил попытку суицида, однако ее удалось предотвратить. Сейчас Ким находится в "стабильном состоянии", пишет Yonhap. Ким заявил через своих адвокатов, что "вся ответственность за эту ситуацию" лежит исключительно на нем, а его подчиненные "просто выполняли приказы".  

Оппозиция хочет добиться импичмента для президента

Ранее президенту Юн Сок Ёлю запретили выезд из Южной Кореи, он находится под следствием в связи с объявлением им военного положения. 7 декабря парламент попытался объявить главе государства импичмент, однако попытка провалилась из-за бойкота голосования со стороны парламентариев от правящей партии. Вечером того же дня перед зданием парламента собрались около 100 000 человек и потребовали отставки президента.

Крупнейшая оппозиционная сила в Южной Корее - Демократическая партия "Тобуро" - заявила, что будет добиваться импичмента Юн Сок Ёля. Новое голосование должно пройти 14 декабря. Для вынесения импичмента необходимо 200 голосов, в прошлый раз не хватило пяти голосов.

Внезапное военное положение в Южной Корее

Юн Сок Ёль 3 декабря ввел военное положение - чтобы, как он заявил, "искоренить силы, поддерживающие Северную Корею", и "поддержать конституционный порядок". Неожиданное решение было принято на фоне споров между партией "Гражданская сила" Юн Сок Ёля и оппозиционной Демократической партией "Тобуро" о проекте бюджета на следующий год.

Однако Национальная ассамблея выступила против режима военного положения. Позднее Юн Сок Ёль извинился перед гражданами за введение военного положения и пообещал не повторять его.

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