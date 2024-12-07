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ПолитикаЮжная Корея

Президент Южной Кореи извинился за военное положение

Кирилл Шестаков
7 декабря 2024 г.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед гражданами за введение военного положения и пообещал не повторять его. Глава правящей партии назвал отставку Юна неизбежной.

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Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи
Президент Южной Кореи Юн Сок ЁльФото: Kim Soo-hyeon/REUTERS

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед гражданами страны за введение военного положения и заявил, что правящая партия определит его будущее. "Я искренне извиняюсь перед гражданами, которые были очень потрясены. Я предоставлю нашей партии возможность стабилизировать политическую ситуацию, включая вопрос о моем сроке пребывания на посту", - заявил Юн в телеобращении в субботу, 7 декабря.

Вскоре после заявления Юна глава правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун назвал отставку президента неизбежной. "Нормальное исполнение обязанностей президента в сложившихся обстоятельствах невозможно", - пояснил он.

В обращении к гражданам Юн Сок Ёль также пообещал, что не введет военное положение повторно. "Позвольте мне четко заявить: второго военного положения никогда не будет", - заявил он.

17 декабря в парламенте Южной Кореи должно состояться голосование по вопросу импичмента президенту. Для принятия решения об отстранении Юна с поста главы государства оппозиции потребуется поддержка правящей партии.

Режим военного положения в Южной Корее

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль неожиданно объявил о введении в стране режима военного положения, но утром 4 декабря отменил его после того, как парламент отказался поддержать его указ. Во время действия военного положения работа парламента - Национальной ассамблеи - и политических партий была запрещена. Юн обосновал необходимость введения военного положения антигосударственной деятельностью" оппозиции.

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