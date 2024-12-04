В Южной Корее оппозиция призывает к импичменту президента

Оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" намерена обвинить президента Юн Сок Ёля в мятеже и добиваться его импичмента. Отставки правительства Южной Кореи требуют гражданские организации.

Крупнейшая оппозиционная сила в Южной Корее - Демократическая партия "Тобуро" - заявила в среду, 4 декабря, что намерена добиваться импичмента президента страны Юн Сок Ёля на фоне ситуации вокруг введения и отмены военного положения в стране. В партии добавили, что выдвинут обвинение в мятеже против главы государства, министров обороны и внутренних дел, а также "ключевых военных и полицейских фигур, таких как командующий военным положением и начальник полиции", передает агентство AFP.

Тем временем сотрудники администрации президента Южной Кореи массово заявили о желании уйти в отставку. Как уточняет южнокорейское информагентство Yonhap, среди прочих такие обращения написали советник Юна по национальной безопасности Син Вон Сик, а также глава администрации президента Чон Чжин Сок.

Призывы к отставке правительства Южной Кореи

В тот же день, 4 декабря, представители ряда общественных организаций собрались на площади Кванхвамун в Сеуле, чтобы осудить введение президентом военного положения и потребовать отставки правительства, передает Yonhap . Полиция оценивает число участников акции в 400 человек.

Члены Корейской конфедерации профсоюзов, организации "Народная солидарность за демократию участия" и других общественных организаций провели пресс-конференцию, на которой заявили, что объявленное Юном накануне военное положение было неконституционным, незаконным и недействительным, пишет Yonhap.

Гражданские организации в Сеуле Фото: Lee Jin-man/AP/dpa/picture alliance

"Президент Юн Сок Ёль мобилизовал военных для разграбления Национальной ассамблеи, пытался помешать доступу законодателей и парламентским слушаниям, а также совершил акты разрушения конституции, объявив военное положение и нарушив основные права людей, такие как право на политическую деятельность, и введя запрет на деятельность прессы и публикации", - цитирует агентство представителя одной из общественных организаций.

В свою очередь гражданская группа Candlelight Action провела отдельную пресс-конференцию, призвав к немедленному импичменту и аресту Юна.

Реакция США на ситуацию с военным положением

Соединенные Штаты на фоне ситуации вокруг введения и последующей отмены режима военного положения в Южной Корее приняли решение отложить совместные учения по ядерному сдерживанию КНДР. Первые командно-штабные учения консультативной группы по ядерным вопросам должны были пройти в Вашингтоне 4-5 декабря.

Посольство США в Сеуле обнародовало предупреждение для американских граждан о чрезвычайной ситуации в Южной Корее. "После заявления президента Юна об отмене военного положения ситуация остается нестабильной", - говорится в сообщении диппредставительства.

Посольство также рекомендовало гражданам США избегать мест проведения демонстраций и проявлять осторожность вблизи "больших скоплений людей, собраний, протестов или митингов", добавив, что мирные демонстрации могут вылиться в конфронтации и насилие.

Премьер Швеции отложил поездку в Южную Корею

Между тем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отложил намеченную на 5 декабря поездку в Южную Корею, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники. В ходе своего визита в Сеул Кристерссон планировал встретиться с президентом Юн Сок Ёлем и другими высокопоставленными южнокорейскими чиновниками.

В то же время первый заместитель главы МИД Южной Кореи Ким Хон Гюн решил вернуться на родину в конце дня 4 декабря, прервав свое турне по двум странам - Испании и Германии, указывает Yonhap .

Режим военного положения в Южной Корее

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль неожиданно объявил о введении в стране режима военного положения, однако после того, как парламент отказался поддержать этот шаг, утром 4 декабря отменил его. Во время действия военного положения работа парламента - Национальной ассамблеи - и политических партий была запрещена. Юн обосновал необходимость введения военного положения тем, что "оппозиция парализует государственные функции антигосударственной деятельностью".