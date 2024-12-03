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США с "глубокой озабоченностью" следят за ситуацией в РК

Екатерина Венкина
3 декабря 2024 г.

В Вашингтоне призывают уладить ситуацию в Южной Корее, где введено военное положение, посредством верховенства закона.

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Курт Кэмпбелл
Курт Кэмпбелл (фото из архива)Фото: Mariam Zuhaib/AP Photo/picture alliance

США с "глубокой озабоченностью" следят за развитием ситуации в Южной Корее, где президент Юн Сок Ёль ввел военное положение. Об этом заявил во вторник, 3 декабря, первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. "Надеемся и ожидаем, что любые политические споры будут улажены мирным путем и в соответствии с верховенством закона", - цитирует слова Кэмпбелла агентство AFP.

Власти США находятся в контакте с правительством в Сеуле в связи с текущими событиями, указали также в Совете национальной безопасности при Белом доме.

Байден стремился укрепить коалицию Сеула, Токио и Вашингтона

Вашингтон - важнейший союзник Южной Кореи в регионе, США разместили в этой стране 28 500 военнослужащих для защиты ее от Северной Кореи, обладающей ядерным оружием. Соединенные Штаты и Республика Корея регулярно проводят совместные военные учения, напоминает AFP.

Президент США Джо Байден стремился укрепить коалицию Сеула, Токио и Вашингтона в качестве противовеса КНДР и Китаю. По инициативе Байдена президент Южной Кореи провел в этом году саммит, на котором обсуждались стратегии защиты демократических институтов по всеу миру.

Южная Корея и Северная Корея формально - в состоянии войны

Южная Корея и Северная Корея формально находятся в состоянии войны. Это связано с теем, что Корейская война в 1953 году завершилась перемирием, а не мирным договором.

Споры о проекте бюджета

Юн Сок Ёль 3 декабря ввел военное положение - чтобы, как он заявил, "искоренить силы, поддерживающие Северную Корею", и "поддержать конституционный порядок". Неожиданный шаг сделан на фоне споров между партией "Гражданская сила" Юн Сок Ёля и оппозиционной Демократической партией "Тобуро" о проекте бюджета на следующий год.

Во время военного положения  запрещена любая политическая деятельность, приостановлена работа политических партий, все СМИ и издательства переходят под контроль государства. Нарушители режима военного положения могут быть подвергнуты обыску, задержанию или аресту без ордера суда, кроме того им грозит наказание вплоть до смертной казни.

Тем временем парламент Южной Кореи выступил против военного положения. Поздно вечером во вторник, 3 декабря, за его отмену проголосовали 190 из 300 депутатов, которые смогли пройти в оцепленное здание Национальной ассамблеи.

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